Cambio di palinsesto in arrivo per DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv di Canale 5 con Can Yaman, che in queste settimane è stata trasferita nel daytime del fine settimana. Dopo gli appuntamenti fissati al sabato e alla domenica pomeriggio, a partire dal 26 settembre ci sarà l'ennesima novità per tutti i fan della serie con Can e Sanem, che continua ad appassionare una platea di circa due milioni e mezzo di fedelissimi telespettatori. I nuovi episodi, infatti, saranno trasmessi soltanto al sabato pomeriggio e non più di domenica.

Il nuovo palinsesto di DayDreamer: la soap sarà trasmessa solo di sabato pomeriggio

Nel dettaglio, come riportato da Mediaset, a partire dal 26 settembre sarà trasmesso un episodio singolo a settimana di DayDreamer. La soap proseguirà la sua messa in onda al sabato pomeriggio, ma cambierà anche l'orario visto che andrà in onda dalle 15:05 alle 16, prima di Verissimo. Cancellata quindi la puntata doppia che è stata trasmessa fino a questo momento.

La novità più importante, però, riguarderà la programmazione della domenica: dal 27 settembre in poi, infatti, DayDreamer risulta sospesa dal palinsesto del dì di festa di Canale 5. Non ci sarà più spazio in daytime per le nuove avventure della coppia Can-Sanem, che cederanno il posto alle altre soap opera del pomeriggio in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

E così la soap turca non dovrà più vedersela contro la Domenica In di Mara Venier, che la scorsa settimana al debutto ha subito un leggero calo dal punto di vista degli ascolti rispetto alla prima puntata della stagione precedente. Colpa della messa in onda della soap dei record di Canale 5?

Gli spoiler di DayDreamer: i genitori di Sanem scoprono la relazione con Can dai giornali

In attesa di scoprire se ci saranno delle ulteriori novità riguardanti il palinsesto di DayDreamer e magari un possibile nuovo ritorno della soap in prima serata, le anticipazioni dell'episodio di sabato 26 settembre rivelano che per Can e Sanem arriverà il momento di vivere la loro storia d'amore, incuranti dei giudizi degli altri.

La notizia della relazione tra i due, però, verrà sbandierata ai quattro venti sui giornali: la colpa sarà di Aylin, che dopo averli fotografati in incognito deciderà di passare gli scatti a un'agenzia giornalistica, così da rendere pubblico l'amore tra Can e Sanem. I genitori della giovane Aydin scopriranno la relazione proprio dai settimanali. Per Mevkibe e Nihat sarà un durissimo colpo da digerire, visto che Sanem ha sempre negato di essere fidanzata con l'affascinante Divit. Quale sarà la reazione di Mevbike e Nihat? Lo scopriremo nel corso della puntata in onda sabato 3 ottobre su Canale 5.