Ancora una volta la serie Daydreamer - Le ali del sogno cambia appuntamento. La prima serata di lunedì sarà occupata dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip che debutterà stasera 14 settembre su Canale 5. L'amata fiction turca ha iniziato a subire continui cambi di programmazione per via della ripresa della stagione televisiva. Prima ha perso la collocazione delle 14:45 - lo slot occupato da Uomini e Donne - e adesso viene sospesa anche la messa in onda in prime time. Lunedì 7 settembre DayDreamer è stata trasmessa in prima serata con tre episodi inediti. A partire da oggi 14 settembre al posto della serie di successo andrà in onda il GFVip, condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini.

La fiction riprenderà sabato 19 settembre alle 14:10.

La serie DayDreamer perde la prima serata e torna in onda sabato 19 settembre

La casa più spiata d'Italia riapre i battenti stasera 14 settembre alle 21:25 su Canale 5 occupando, in questo modo, la prima serata dedicata la scorsa settimana alla serie DayDreamer - Le ali del sogno che si sposta a sabato 19 alle 14:10 prima di Verissimo. Andranno in onda due episodi inediti incentrati, come sempre, sulla tormentata storia d'amore tra i protagonisti Can Divit e Sanem Aydin, rispettivamente interpretati da Can Yaman e Demet Özdemir. Negli ultimi episodi trasmessi da Mediaset la madre dell'aspirante scrittrice ha iniziato a sospettare che tra la figlia e il fotografo ci sia qualcosa in più della semplice amicizia e si è recata alla riunione di lavoro organizzata a casa Divit.

Sanem e gli altri dipendenti della Fikri Harika, infatti, sono stati invitati dal loro capo nella sua villa per la realizzazione di un nuovo progetto pubblicitario. Le anticipazioni relative agli episodi in onda sabato 19 rivelano che la Aydin riuscirà a dimostrare il suo talento e Can la premierà con una promozione.

Nel frattempo, in agenzia si comincerà a spettegolare sulla storia tra la ragazza e il capo e i due dovranno trovare un modo per fermare le maldicenze.

Grande Fratello Vip: stasera 14 settembre il debutto del reality

Stasera 14 settembre andrà in onda alle 21:25 la prima puntata del Grande Fratello Vip.

Si tratta di un appuntamento atteso dai fan del celebre reality che vedrà di nuovo Alfonso Signorini al timone della trasmissione, affiancato dagli opinionisti Antonella Elia e Pupo. La diretta dalla casa di Cinecittà occuperà perciò il posto occupato lo scorso lunedì da DayDreamer - Le ali del sogno. La quinta edizione del GFVip andrà in onda anche venerdì 18 e continuerà con il doppio appuntamento settimanale fino a dicembre. Tv Sorrisi e Canzoni ha reso noto il cast che quest'anno varcherà la porta rossa: Patrizia De Blanck, Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Matilde Brandi, Myriam Catania, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Fausto Leali, Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, Enock Barwuah, Flavia Vento, Denis Dosio, Dayane Mello, Francesca Pepe e Massimiliano Morra.