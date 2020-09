Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda sabato 3 ottobre su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, la giovane protagonista Sanem Aydin si ritroverà di fronte a una scelta: dovrà far venire alla luce la sua storia d'amore con Can Divit. Infatti, la donna sarà stanca di dire bugie e così troverà il coraggio di dire la verità alla madre, la cui reazione non sarà delle migliori.

Aylin minaccia Emre

Per la giovane protagonista non è un momento facile con Can, in quanto i paparazzi hanno minato la stabilità della coppia immortalando Divit e Ceyda da soli durante un pranzo di lavoro.

Questi ultimi poi hanno venduto gli scatti ai giornali creando altri problemi tra Sanem e il fotografo.

Intanto, Emre si starà godendo la relazione con Leyla, ma arriveranno i problemi anche per lui. In particolare, Aylin sorprenderà Divit mentre starà baciando la sorella di Sanem e così deciderà di ricattarlo. La donna minaccerà di far ascoltare a Can, una registrazione in cui è evidente che Emre abbia complottato alle spalle del fratello. Proprio per questo motivo, Emre si ritroverà di fronte a un bivio e per non rischiare di rovinare il rapporto con suo fratello, deciderà di lasciare Leyla.

Sanem dirà alla madre di essere fidanzata con Can

Nel frattempo Sanem sarà stanca di di raccontare bugie e così si armerà di tanto coraggio e rivelerà a sua madre di essere fidanzata con Can.

Mevkibe non accetterà subito il fidanzamento della figlia, in quanto vorrà prima fare una chiacchierata con Divit per capire se l'uomo abbia intenzioni serie. Intanto, Can sarà molto felice della scelta presa da Sanem, perché così anche lui potrà finalmente vivere la sua storia d'amore e mettere fine a tutti i pettegolezzi dei dipendenti.

Infatti, Divit presenterà Sanem come la sua nuova fidanzata e molti impiegati della Fikri Harika rimaranno di stucco. In particolare, alcuni di loro non vedranno di buon occhio il legame sentimentale tra Divit e la copywriter.

Infine, Sanem colta da un momento di distrazione romperà una delle pietre lunari del fotografo.

La rottura di questa pietra rappresenterà sicuramente un segnale negativo, un cattivo presagio che comunque non modificherà l'umore ci Can.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata per scoprire ulteriori novità sul rapporto tra Can e Sanem. Intanto, per chi volesse recuperare le puntate precedenti potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.