DayDreamer - Le ali del sogno sembrava destinata a non dar compagnia ai telespettatori durante domenica pomeriggio e invece Mediaset ha sorpreso tutti modificando poche ore fa il palinsesto tv. La soap turca con protagonista Can Yaman andrà in onda anche domenica 27 settembre dalle 16.30 circa con una nuova puntata che precederà la messa in onda di Domenica Live. Nuove avventura di Can e Sanem attendono dunque il pubblico di Canale 5: Il fotografo sarà di nuovo fotografato e comparirà sui giornali scandalistici accanto a Ceyda, provocando la gelosia di Sanem.

Mevkibe nell'ufficio di Can

Come si apprende dalla guida tv ufficiale di Mediaset, DayDreamer tornerà su Canale 5 con un nuova puntata domenica 27 settembre.

Un episodio della fortunata serie turca andrà in onda sabato il 26 settembre ed anche il giorno successivo i fan di Can e Sanem potranno continuare a seguire le loro vicende, che si vanno facendo sempre più intriganti ed appassionanti. Pare evidente, quindi, che Mediaset non abbia, almeno per il momento, alcuna intenzione di cancellare dal palinsesto la soap.

Secondo le anticipazioni, durante la puntata di domenica, Mevkibe deciderà di recarsi nell'ufficio di Can per chiarire la situazione: la figlia ed il fotografo sono apparsi sui giornali scandalistici provocando i pettegolezzi del quartiere e la cosa non andrà giù alla signora Aydin. Sanem e il fidanzato, che stanno tenendo la loro relazione segreta a tutti, convinceranno Mevkibe che le foto non sono altro che il frutto di un equivoco e che presto denunceranno il giornalista per aver scritto una falsità.

Emre ricattato da Aylin

Mevkibe tornerà rasserenata nel quartiere cercando di mettere a tacere tutte le voci messe in circolo sulla sua figlia minore. I guai per la copia non sono finiti. Mentre Can si trova al ristorante con Ceyda per un incontro di lavoro con un importante imprenditore, la Ceo della Compass Sport, sempre più affascinata dal fotografo e Divit restano solo per un attimo e vengono fotografati in quelli che sembrano essere comportamenti affettuosi.

Can si trova di nuovo nella prima pagina di un giornale scandalistico e la cosa non farà piacere a Sanem. Quest'ultima stanca di mentire sul suo amore per il capo confesserà la verità alla madre che non la prenderà nel migliore dei modi.

Contemporaneamente, Leyla ed Emre intraprenderanno una relazione che sembra proseguire serenamente, fino a quando Aylin non ci metterà il suo zampino.

La perfida donna minaccerà il suo ex di rivelare a Can che ha stretto un patto con Fabbri per metterlo in difficoltà. Aylin intimerà a Emre di lasciare immediatamente Leyla. Temendo di poter litigare di nuovo con il fratello, il minore dei Divt andrà in crisi.

Dunque la puntata di domenica sarà ricca di colpi di scena e momenti emozionati, a cui ormai i protagonisti di DayDreamer ci hanno abituati. L'appuntamento con Can e Sanem è confermato per domenica 27 settembre.