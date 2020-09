Durante Domenica Live, Barbara D'Urso ha fatto chiarezza sul presunto flirt tra Andrea Iannone e Soleil Sorge. L'influencer italo-americana durante la sua ospitata ha precisato di non essere interessata al mondo del Gossip. Poi ha ribadito che lo sportivo non avrebbe voluto una semplice amicizia da lei ma qualcosa di più.

La versione dell'ex corteggiatrice di U&D

Soleil Sorge nell'ultimo numero del magazine Chi, ha parlato del presunto flirt con Andrea Iannone. La 25enne italo-americana ha spiegato che è stato lo sportivo di Vasto a cercare un approccio con lei. A detta di Soleil, il 30enne sarebbe solamente interessato ad ottenere visibilità.

Per questo motivo avrebbe avuto una liaison con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, nonostante siano due donne completamente diverse.

Durante la prima puntata della nuova stagione di Domenica Live, l'influencer è tornata a spiegare la sua versione dei fatti. A Barbara D'Urso, Sorge ha ribadito che Iannone in Sardegna ci ha provato con lei. Stando a quanto riferito dalla diretta interessata gli scatti pubblicati dal settimanale Chi non avrebbero alcun significato. Durante il racconto alla padrona di casa, Soleil ha dichiarato: "Lui avrebbe voluto qualcosa in più". Poi, la 25enne ha aggiunto: "Mi ha anche chiamato alle 5 del mattino, ma io ho risposto che non era il caso a quell'ora". La giovane ha sottolineato che in quel momento si trovava in giro con le sue amiche.

A quel punto Barbara D'Urso ha avanzato l'ipotesi che Iannone avrebbe voluto solamente passare del tempo con Solei e le sue amiche. La replica dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata categorica: "Mi ha detto esplicitamente altro".

Infine, l'ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha più volte ribadito di non essere interessata al gossip.

Al contrario la giovane vorrebbe scrollarsi di dosso questa storia per non danneggiare la sua immagine.

Il paparazzo Fiumara smentisce Soleil

Durante l'intervista a Domenica Live, Soleil Sorge ha dichiarato di avere avuto in estate una frequentazione con un uomo molto famoso. La giovane ha detto alla padrona di casa di non voler fare il nome dell'uomo per scelta, in modo da non alimentare nuovi pettegolezzi: "Potrei sfruttare questa cosa, ma non voglio".

Prima di archiviare il capitolo Sorge-Iannone, Barbara D'Urso ha aperto la "busta choc" in cui era presente una missiva scritta da Alex Fiumara. Il paparazzo senza troppi giri di parole ha dichiarato di essere rabbrividito per quanto detto dall'ex concorrente de L'Isola dei Famosi. A detta di Fiumara, Soleil, dice di non essere interessata alla cronaca rosa ma dal 19 al 23 agosto sarebbe stata lei ad aver dato delle indicazioni ad un fotografo per farsi immortalare con il pilota abruzzese.