La quarta puntata del GF Vip 5, andata in onda venerdì 25 settembre 2020 su Canale 5, ha visto Gabriel Garko protagonista di un confronto con Adua Del Vesco, in passato al centro del Gossip come sua fidanzata. Non riuscendo a trattenere la commozione, una volta trovatosi dinanzi ad Adua, l'attore torinese ha mostrato alla sua collega una lettera per poi leggergliela pubblicamente.

Nel suo messaggio ad Adua, Garko fa un'analisi sulla sua vita vissuta tra finzione e realtà, senza risparmiarsi sulla patinata storia che anni fa lo vedeva formare una coppia proprio con l'attrice. A conclusione del suo messaggio, che farebbe da preludio ad un suo imminente coming-out, infine giunge alla promessa di riportare tutta la verità sulla sua persona, non riuscendo più a trovare una "maschera" che gli stia bene.

L'apparizione di Garko al GF Vip 5, registratasi in tv sulla scia delle indiscrezioni emerse in rete sull'Aresgate (il caso mediatico più discusso del momento, ndr), ha colpito gli inquilini nella Casa, in modo particolare Adua e Massimiliano, i cui rispettivi curriculum vantano importanti collaborazioni con l'attore torinese sul set di fiction Mediaset di successo.

Garko ritrova Adua Del Vesco al GF Vip 5 e le dedica una lettera

La nuova puntata del GF Vip 5, condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione degli opinionisti Pupo e Antonella Elia, verrà ricordata per l'inattesa ospitata tv di Gabriel Garko. L'apparizione dell'attore torinese, a un certo punto della diretta serale del reality, si è rivelata una sorpresa per Adua Del Vesco.

Una volta recatasi in giardino, su richiesta di Signorini, l'attrice messinese ha rivisto a debita distanza anti-coronavirus il suo collega nonché amico Garko. L'attore, apparso visibilmente emozionato, ha rotto il ghiaccio mostrando ad Adua una lettera scritta per lei, in cui lui parla della sua persona e della sua storia senza risparmiarsi sulla lovestory patinata che lo aveva visto in passato protagonista con l'attrice per almeno 2 anni.

"Ti volevo dire delle cose", ha esordito l'attore leggendo la sua lettera. Un momento all'insegna della commozione, che è intanto visibile in alcuni video caricati sul sito di streaming-free Mediasetplay. "Adua, Rosalinda... tu non mi hai mai chiamato Dario, non è vero? Un ragazzo che ho ucciso e lo voglio riportare in vita.

Abbiamo vissuto una bellissima favola. Bella sì, ma una favola", aggiunge l'attore, parlando sempre alla neo gieffina vip. Poi, rivolge un consiglio alla stessa Adua: "Ti voglio dire una cosa. Devi trovare la bambina che c'è dentro di te. Io ho ritrovato il bambino che era dentro di me". Ad un certo punto, inoltre, le ricorda un aneddoto legato al suo ruolo di valletto coperto a Sanremo in passato, visibilmente in lacrime: "Ti ricordi quando ti ho detto che a Sanremo volevo fare di testa mia? Ecco, lì ho detto la mia vera età. Non ho interpretato nessun personaggio. Ti dico che non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene". E ancora: "Sì, Adua, abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte, perché c'eri tu.

E ne esiste un'altra di favola. Ma l'ho vissuta da solo e che tanti chiamano il segreto di Pulcinella". A conclusione del suo messaggio, che sembra preludere ad un imminente coming-out dell'attore, Garko riporta alla gieffina vip: "Vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto".

Signorini preannuncia un'intervista esclusiva di Garko

L'apparizione di Gabriel Garko al GF Vip 5 è giunta sulla scia di diverse indiscrezioni emerse in rete negli ultimi giorni sul caso mediatico più discusso del momento, l'Aresgate. L'hashtag in questione prende vita dal dialogo in cui, nella Casa, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono dichiarati vittime di un'agenzia conosciuta in passato, facendo riferimento a istigazioni, rapporti sessuali non consenzienti e il suicidio di un certo Teo.

Quest'ultimo, secondo il web, potrebbe rivelarsi Teodosio Losito, produttore e compagno di vita del fondatore della Ares-Film Alberto Tarallo, morto suicida nel gennaio 2019. Il ricordo della macabra morte, quella portata alla luce da Adua, potrebbe rimandare all'esperienza di vita e carriera vissuta dall'attrice e Morra a stretto contatto con la Ares-film. La nota casa di produzione vanta diverse opere di successo, tra cui le fiction Mediaset Furore e L'onore e il rispetto, molte delle quali hanno visto protagonista proprio Gabriel Garko.

A margine della lettera rivelatrice letta al GF Vip 5 da Garko, Signorini si è detto colpito nel profondo per poi preannunciare una nuova intervista esclusiva dell'attore torinese da registrarsi al talk-show del sabato pomeriggio, Verissimo.

La messa in onda della stessa è prevista per il 3 ottobre su Canale 5. Chissà quindi che Garko non voglia fare coming-out nel salottino di Silvia Toffanin.