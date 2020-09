Il caso Ares gate scoppiato al Grande Fratello Vip a seguito delle velate accuse di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, continua a tenere banco in tv e sul web. A intervenire in difesa di Alberto Tarallo e della casa di produzione Ares Film è stata in queste ultime ore anche Ursula Andress. L'attrice svizzera, prima e indimenticabile Bond girl, ha scritto una lettera a Dagospia, attaccando i due gieffini Morra e Del Vesco, rei a suo dire di essersi inventati tutto pur di rimanere sulla cresta dell'onda. Stando alle parole della 84enne attrice, nessuna setta e nessuna costrizione sulla vita privata è mai stata messa in atto dall'agenzia legata a Tarallo.

Ursula Andress sul caso Ares Gate: 'Trovo ripugnante che inventino storie assurde'

Dopo le dichiarazioni di Manuela Arcuri che, nella giornata di ieri, ha preso le difese di Alberto Tarallo e della Ares Film, oggi è la volta dell'ex Bond girl Ursula Andress. L'attrice 84enne ha scritto una lettera a Dagospia nella quale, senza mezzi termini, ha accusato Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, di aver voluto infangare il nome del produttore e della Ares con dichiarazioni non veritiere. In particolare, nella missiva indirizzata a Roberto D'Agostino si legge: "Trovo ripugnante che pensando di rimanere sulla cresta dell'onda certi personaggi inventino storie assurde".

Ursula smentisce le dichiarazioni di Morra e Del Vesco al Gf Vip

Ursula Andress, come Manuela Arcuri, difende a spada tratta la Ares, con cui ha collaborato in passato. L'attrice svizzera ha rivelato inoltre come, pur frequentando la casa di Tarallo per anni, non abbia mai assistito alle scene assurde come quelle descritte da Morra e Del Vesco.

Ursula Andress se l'è presa anche con certe trasmissioni - il riferimento al Gf Vip è evidente - pronte a infangare la reputazione di certe persone, solo per ragioni di audience. Andress si è detta comunque sicura che, con il tempo, i fatti daranno ragione a Tarallo.

Gf Vip, Arcuri e Andress contro Adua e Massimiliano

Al Gf Vip e in altre trasmissioni Mediaset, dopo le confidenze notturne di Massimiliano e Adua di una settimana fa, non si è più parlato apertamente dell'Ares gate. Solo in occasione del coming-out di Gabriel Garko lo scorso venerdì, l'argomento, seppur velatamente, è uscito fuori. A proposito dell'attore piemontese, la sua ex Manuela Arcuri si è detta felice per lui, precisando come, a differenza della storia con Adua, la loro fosse invece una relazione 'vera'. Anche l'attrice di Latina, come riportato in precedenza, si era dissociata dalle accuse di Morra e Del Vesco e, dopo l'ultimo intervento di Ursula Andress, non è da escludere che altri personaggi intervengano per dire la loro su quanto emerso all'interno della Casa del Grande fratello Vip.