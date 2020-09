Il GF Vip 5 è iniziato da poco più di un giorno e già è successo di tutto tra le mura di Cinecittà: la scorsa notte, ad esempio, Flavia Vento ha abbandonato la casa dopo essersi resa conto di non riuscire a stare lontana dai suoi sette cani. Anche Tommaso Zorzi ha lasciato il reality, ma solo temporaneamente: in seguito ad un malessere e all'aggravarsi di una sinusite, l'influencer è stato sottoposto a controlli medici prima di farlo rientrare nel gruppo di concorrenti.

L'addio record di Flavia Vento al GF Vip

I reality non sembrano fare proprio al caso di Flavia Vento: dopo essersi ritirata da tre programmi negli ultimi anni per svariate motivazioni, la showgirl ha mollato la presa anche al Grande Fratello Vip.

Nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 settembre, la romana ha salutato tutti gli inquilini della casa e, valigia alla mano, è tornata dai suoi adorati cani.

Sarebbe il brusco distacco con i suoi sette amici a quattro zampe ad aver spinto la donna ad abbandonare la trasmissione di Canale 5 ad appena un giorno dalla partenza: erano passate poco più di 24 ore dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia quando l'opinionista ha deciso di lasciare il gioco e tornare alla sua realtà.

Nelle ore precedenti al suo ritiro, la concorrente era stata sorpresa più volte dalle telecamere con le lacrime agli occhi: la mancanza dei suoi cani e il pensiero che potessero soffrire lontani da lei, ha portato Flavia a rinunciare al cachet del GF Vip e all'importante visibilità che il format le avrebbe regalato.

Patrizia De Blanck ha provato a scuotere la Vento dicendole che i suoi animali stavano benissimo e non doveva preoccuparsi, ma nulla è servito ad impedire che il reality Mediaset subisse la prima defezione della sua quinta edizione.

Tutti i forfait della Vento nei reality: da La Fattoria al GF Vip

L'addio più che precoce al Grande Fratello Vip 5, non è di certo l'unico ad un programma televisivo di Flavia Vento.

Come ricorda il blog Bitchyf, la romana ha già lasciato tre trasmissioni a pochi giorni dal loro inizio, e l'ha fatto adducendo diverse motivazioni.

Nel 2004, per esempio, la soubrette rinunciò all'esperienza ne La Fattoria ad appena 6 giorni dal via dicendo che le regole del format non erano adatte ai suoi valori.

Quattro anni dopo, ovvero nel 2008, l'opinionista non ha portato a termine l'avventura da naufraga all'Isola dei Famosi, scegliendo di tornare a casa 14 giorni dopo essere approdata in Honduras.

Durò solo 10 giorni, infine, il secondo tentativo della donna di resistere sull'isola della sopravvivenza nel 2012.

Questa notte, poi, Flavia ha detto basta al GF Vip per amore dei suoi sette cani.

Comunicato del GF Vip su Tommaso Zorzi

Un altro concorrente della quinta edizione del GF Vip, che nelle ultime ore ha lasciato la casa, è Tommaso Zorzi. Il ragazzo ha avuto la febbre alta per tutto il primo giorno di permanenza nel reality, perciò la produzione ha deciso di fare degli accertamenti per verificare che questo malessere non avesse nulla a che fare con il Covid-19.

Dopo che per errore è stato trasmesso in diretta su Mediaset Extra il momento in cui l'influencer si lamentava con un autore di essere stato isolato probabilmente in attesa del risultato di un tampone, gli addetti ai lavori hanno diramato un comunicato stampa per fare chiarezza a riguardo.

"Dopo aver accusato malori in seguito ad una sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la casa per sottoporsi a tutte le cure del caso e a controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la sua riammissione".

È stato precisato, inoltre, che il ragazzo, così come tutti gli altri inquilini, è stato minuziosamente visitato prima dell'inizio del programma per escludere un eventuale contagio da coronavirus e "dopo tutte le verifiche, è risultato idoneo alla partecipazione".