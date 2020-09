Alfonso Signorini in queste ultime ore ha svelato un curioso retroscena su Gabriel Garko. In un'intervista rilasciata a Casa Chi, il conduttore del Grande fratello Vip oltre a tornare sul coming-out dell'attore piemontese, ha ammesso di aver chiesto nei mesi scorsi a Garko di partecipare al reality come concorrente, ricevendo però un rifiuto. In effetti, per molte settimane i settimanali di Gossip avevano parlato di un suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia, notizia data per certa anche da Patrizia De Blanck. Alla fine però, non si è fatto più nulla.

Alfonso Signorini su Garko: 'Lo volevo al GF Vip come concorrente'

A casa Chi, il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini è tornato a parlare di Gabriel Garko e non solo per il clamore suscitato dal suo coming-out in diretta televisiva. Signorini ha svelato infatti di aver proposto all'attore di partecipare alla quinta edizione del reality. A tal proposito, il direttore di Chi ha dichiarato: "Io lo volevo al GF Vip in qualità di concorrente", aggiungendo di aver parlato molto con lui che, a quanto sembra, avrebbe tergiversato per poi rifiutare.

GF Vip, Alfonso Signorini torna a parlare del coming-out di Gabriel Garko

Ora che Gabriel Garko si è liberato di un grosso peso, Signorini non esclude una sua partecipazione al GF Vip o a un altro reality in futuro.

In attesa scoprire i progetti futuri di Gabriel Garko, Alfonso è tornato sul chiacchieratissimo coming-out dell'attore, andato in onda nella puntata del GF Vip di venerdì scorso. A tal riguardo, il conduttore ha sottolineato come sia stato difficile convincerlo ad aprirsi: ''Credo che lui ne avesse molto bisogno.

Soprattutto dopo aver visto quello che era successo dentro la casa ha voluto fare chiarezza e liberarsi anche di un peso''.

Signorini sul coming-out di Garko: 'Non riusciva più a vivere bene'

Per molto tempo, a detta di Signorini, Gabriel "Non riusciva più a vivere bene, a stare dentro un personaggio che si era costruito".

Il coming-out, sembra quindi essere stata una liberazione per l'attore e di avergli fatto capire molte cose. Una su tutte che nella vita quello che conta di più è potersi guardare allo specchio e piacersi. Dall'intervista rilasciata dal conduttore del Grande Fratello Vip è emerso anche che, in passato, i due non si stavano simpatici. Il tutto poi è cambiato nel corso degli anni, tanto da diventare degli ottimi amici. Forse anche per questo, il conduttore lo voleva fortemente come concorrente del GF Vip.