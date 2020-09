Elisabetta Gregoraci è tra le protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip e in queste settimane ha parlato anche del suo rapporto con Flavio Briatore, ormai ex marito ma pur sempre padre di suo figlio Falco. Intervistato dal Fatto Quotidiano, il noto e ricco imprenditore ha usato delle parole decisamente molto forti nei confronti della showgirl, chiedendole addirittura di rinunciare ai soldi che le passa ogni mese. E a proposito del flirt che starebbe nascendo in casa tra la Gregoraci e l'ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli, si è limitato a definirlo un ''ragazzino''.

Le frecciatine di Flavio Briatore alla sua ex Elisabetta Gregoraci

In questi giorni all'interno della casa più spiata d'Italia, la Gregoraci ha parlato del suo rapporto con l'ex marito ammettendo che il loro matrimonio è finito per mancanza di attenzioni.

Immediata la reazione dell'imprenditore che nel corso dell'intervista ha subito lanciato una frecciatina alla showgirl, dichiarando: ''Se all'età di 40 anni vuole andare al GF Vip e stare con i ragazzini e se per lei questo vuol dire affrancarsi allora per lui è ok''.

''Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo'', ha proseguito Briatore lanciando una vera e propria frecciatina al vetriolo alla showgirl. A quel punto, quando gli viene chiesto di entrare nei dettagli di questa vicenda e quindi di svelare la cifra che viene elargita mensilmente alla Gregoraci, Briatore preferisce mantenere il riserbo anche se ai tempi del divorzio, il suo legale gli avrebbe detto ''sei stato troppo generoso''.

Briatore contrario alla partecipazione al GF Vip

Insomma Briatore sembrerebbe proprio non gradire quello che sta accadendo in questi giorni all'interno della casa più spiata d'Italia, così come non ha mai gradito la decisione di Elisabetta di mettersi in gioco e di vivere l'esperienza del Grande Fratello Vip.

A tal proposito Briatore ha svelato che già diversi anni fa, la showgirl voleva far parte del cast del reality show di Canale 5, ma in quel caso fu proprio lui a bloccare la sua partecipazione. "Visto che avevamo un bambino piccolo non mi sembrava il caso che stesse via per due mesi. Ora Falco è più grande", ha dichiarato l'imprenditore aggiungendo che ormai le loro strade si sono divise, sono divorziati a tutti gli effetti e il loro unico obiettivo è quello di dover pensare al bene del bambino.

E proprio pensando a Falco, Briatore ha ammesso che gli dispiacerebbe moltissimo se suo figlio dovesse leggere queste cose. Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che nel corso della nuova puntata del GF Vip in programma venerdì 2 ottobre su Canale 5, Alfonso Signorini possa mettere al corrente la Gregoraci delle dichiarazioni rilasciate dal suo ex marito così da poter replicare in maniera diretta.