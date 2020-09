Brutta notizia per i fan di Giulia De Lellis e Andrea Damante: in questi minuti, la ragazza ha confermato di non stare più insieme al dj in una Instagram Stories apparsa sul suo seguitissimo profilo. La romana ha ribadito tra lei e il dj ci sarà sempre un legame speciale, che ci saranno l'uno per l'altro ma sono circa due mesi che il loro rapporto non va avanti. L'influencer ha anche informato i followers di aver appena firmato il contratto per una casa nuova dove andrà ad abitare a breve, ma senza l'ormai ex fidanzato.

La confessione di Giulia De Lellis su Instagram

Dopo aver proposto ai suoi quasi 5 milioni di followers di Instagram il gioco "Fammi una domanda", Giulia De Lellis si è imbattuta in una richiesta che in molto avrebbero voluto farle nell'ultimo periodo: "Ci parli di Andrea?".

Se da quando ha cominciato a circolare il Gossip sulla sua crisi in corso con Damante non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni pubbliche, stasera la 24enne ha scelto di confidarsi con i suoi fedeli fan, gli stessi che hanno sempre sostenuto la storia d'amore nata negli studi di Uomini e donne quattro anni e mezzo fa.

"Con piacere, anche se stavolta abbiamo voglia di proteggerci di più per quanto è possibile", ha esordito l'influencer nel messaggio che è destinato a fare il giro della rete per il suo contenuto inedito e pregno di significato.

"Non abbiamo mai nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme, non viviamo sotto lo stesso tetto. Lo vedete, l'ho detto", ha proseguito la ragazza spiazzando chi ancora credeva nel lieto fine con il "Dama".

Distanze incolmabili tra Giulia De Lellis e Damante

"Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile. È bene che sappiate che il tempo e le distanze non cambieranno mai alcuni legami", continua così il messaggio col quale Giulia De Lellis ha appena parlato di Andrea Damante sui social network.

Esattamente come ha sostenuto il dj qualche giorno fa in un'intervista a Vanity Fair, stasera anche l'influencer l'ha definito come "una delle persone più importanti della mia vita". Sembra essere la nostalgia il sentimento che prevale leggendo le parole con le quali la romana ha descritto la sua attuale situazione sentimentale, entrata in crisi a luglio e mai più tornata quella idilliaca di un tempo.

"Ci saremo sempre l'uno per l'altro, senza odio né rancori, senza colpe o cose simili".

Il post che la 24enne ha caricato oggi, lunedì 14 settembre, si conclude con la seguente precisazione: "Stiamo solo cercando di vivere la vita come viene, augurandoci il meglio. Insieme o separati che sia".

Una nuova casa da single per Giulia De Lellis

Un altro indizio a conferma della rottura tra i Damellis, è la notizia che ha dato Giulia su un importante cambiamento che sta per avvenire nella sua vita.

Ad un fan che le ha chiesto se ha finalmente trovato una casa dove abitare a Milano, l'influencer ha fatto sapere che proprio ieri ha firmato il contratto e presto si trasferirà. Negli ultimi due mesi ha vissuto in un appartamento che lei stessa definisce provvisorio, ma a breve traslocherà in un'abitazione più stabile e tutta per sé.

Nonostante anche Andrea Damante abiti nel capoluogo lombardo, la De Lellis ha scelto di vivere altrove, segno che questa storia d'amore probabilmente non ha più niente da offrire a nessuno dei due.

I sostenitori dei Damellis sono tantissimi e sicuramente saranno rimasti male nel leggere le parole che la romana ha usato oggi per commentare per la prima volta la sua situazione sentimentale, ma il gelo che c'è tra i due da mesi non lasciava presagire nulla di buono già da luglio scorso, quando hanno iniziato a fare vacanze separate e a frequentare diverse compagnie.