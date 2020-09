Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip su cui, in queste ultime ore, si sta scatenando il Gossip. Infatti, la maggior parte dei telespettatori non ha potuto fare a meno di notare la forte intesa che c'è tra la donna e un altro inquilino della casa più spiata d'Italia, Pierpaolo Pretelli. Flirt che non è sfuggito neanche al conduttore, Alfonso Signorini. Quest'ultimo, nel corso dell'ultima puntata, si è divertito a punzecchiarli sul loro rapporto. Nel corso della stessa puntata, Signorini ha anche mostrato a Elisabetta uno scatto. La foto ritrae Flavio Briatore in compagnia della sua ex fidanzata storica Naomi Campbell.

Al Grande Fratello l'ex moglie di Briatore parla del rapporto tra il suo ex marito e Naomi

In questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci sta facendo parlare di sé. All'interno del reality, Elisabetta sta mostrando ai telespettatori un lato della sua personalità poco conosciuto. Infatti, nella casa, sta affrontando tutto con molta leggerezza e allegria. Basta, infatti, vedere come la Gregoraci ha reagito quando il conduttore le ha mostrato una foto del suo ex marito in compagnia di Naomi. Questa foto è stata pubblicata sui loro profili social, dopo che i due si sono incontrati.

L'ex moglie di Briatore guardando la foto ha sorriso e ne ha approfittato per parlare del rapporto che c'è tra lei e Naomi Campbell e di quanto quest'ultima sia gelosa.

Per quanto riguarda Naomi, ha dichiarato che non ha mai provato gelosia nei suoi confronti, nemmeno quando stava insieme a Briatore. Inoltre ha aggiunto che, inizialmente, i loro rapporti non erano molto sereni. Con il tempo, però, hanno avuto modo di conoscersi meglio e hanno imparato a tollerarsi.

Ovviamente, non la considera una sua amica, anche se il loro rapporto, attualmente, è abbastanza buono.

Sul rapporto tra Briatore e la sua ex fidanzata, ha dichiarato che Naomi si fida di pochissime persone. Tra queste c'è sicuramente Flavio. Ha, inoltre, raccontato un piccolo aneddoto riguardante la loro prima vacanza insieme.

A Capodanno, la Gregoraci e Briatore hanno fatto un viaggio in Kenya. Con loro c'era anche Naomi. Scattata la mezzanotte, Flavio ha baciato Elisabetta per prima. Naomi, essendo molto gelosa, si è offesa, ha fatto le valige ed è ripartita immediatamente.

La Gregoraci parla del flirt con Pierpaolo

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Signorini non si è fatto sfuggire l'occasione per indagare sulla forte sintonia che sta nascendo tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli. La gieffina ha ammesso che tra loro non c'è assolutamente nulla. Si guardano molto spesso e considera lo sguardo di Pretelli molto tenero, da cerbiatto. Inoltre, pensa che sia un ragazzo per bene e di sani principi. Chissà se tra i due scoccherà la scintilla.