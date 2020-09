Fulvio Abbate durante una chiacchierata notturna con Myriam Catania ha espresso la sua opinione su Adua Del Vesco. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5, lo scrittore e giornalista sta dimostrando di non avere affatto peli sulla lingua. A detta del 63enne, Adua sarebbe come una bambola da vetrina alla continua ricerca di se stessa.

Il pensiero di Fulvio sull'ex di Gabriel Garko

Nei giorni scorsi, Abbate si era detto contrario all'immunità conquistata da Elisabetta Gregoraci. Per questo motivo i due concorrenti del reality show, durante la terza puntata del Grande Fratello, erano stati protagonisti di un confronto-scontro.

Ma non solo, il 63enne parlando con Matilde Brandi aveva espresso un giudizio negativo anche su Tommaso Zorzi.

In queste ore, lo scrittore in una chiacchierata notturna con Myriam Catania ha fornito la sua opinione su Adua Del Vesco. Senza utilizzare troppi giri di parole, il gieffino ha esordito: “Adua è un pochettino come si direbbe in siciliano, pupa di tamburello o pupa da vetrina”. Secondo il 63enne, è un bene che l’attrice si stia innervosendo così tira fuori un lato di sé visto che ancora non è riuscita ad emergere. Per sostenere il suo pensiero Abbate ha proseguito: “Adua è una bambola da vetrina”. Per il concorrente del Grande Fratello Vip 5, l’ex compagna di Gabriel Garko durante una festa ha ballato in modo più composto e ordinario rispetto alle altre coinquiline.

Al contrario di Catania che sarebbe brava, sensuale e avrebbe studiato, Del Vesco sarebbe in cerca dell’autore di sé stessa.

Successivamente il giornalista ha espresso un pensiero anche su altri suoi coinquilini. In particolare Abbate ha commentato la presenza nel reality show di Denis Dosio e Francesco Oppini.

Per quanto riguarda il primo, il 63enne è felice di vedere un ragazzo di 19 anni così attivo: "Giusto così". In merito al figlio di Alba Parietti, il gieffina ha detto: "Non ha chiaro perché è venuto, che ci deve fare con questa cosa". Ricordiamo che Abbate dopo il confronto con Gregoraci aveva detto ai suoi coinquilini che avrebbe fatto più attenzione con le parole.

Abbate duro su Zorzi: 'Ha un primato con la sua invadenza'

In confidenza con Matilde Brandi, Abbate si è scagliato anche contro Zorzi. Lo scrittore ha confidato alla sua coinquilina di non nutrire una particolare simpatia per il 25enne lombardo. Addirittura, Abbate ha dichiarato di non sopportare proprio Tommaso. Secondo il gieffino, l'influencer avrebbe delle manie di protagonismo. Inoltre, non sarebbe un esempio da seguire.

Abbate ha detto di Zorzi: "Ha un primato con la sua invadenza". Nel corso della chiacchierata con Matilde, Fulvio ha anche ammesso che dopo la lite tra Tommaso e Francesca Pepe, avrebbe voluto mandare a quel paese il suo coinquilino. Infine, il 63enne ha tagliato corto: "Trovo insopportabile il suo profilo culturale, insostenibile”.