Si torna a parlare del Grande Fratello Vip 5, il reality show targato Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Il sito 'Il Vicolo delle News' ha riportato che nella notte scorsa c'è stato un litigio che ha visto protagonista Franceska Pepe. Il cibo all'interno della casa non è tantissimo, nonostante i concorrenti abbiano vinto la prova della settimana. Dunque tutto questo porta a essere sempre più parsimoniosi delle risorse che si hanno a disposizione. Ma ieri Franceska Pepe ha deciso di cucinare per tutti facendo delle polpette/polpettone (che non tutti però avrebbero realmente apprezzato). Proprio durante la cena i suoi coinquilini le hanno chiesto quante uova avesse utilizzato, molto probabilmente per tenere il conto delle risorse a disposizione e Franceska pensando che fosse una critica nei suoi confronti ha deciso di rispondere a tono.

Gf Vip 5, Franceska Pepe risponde a tono ai suoi compagni: 'Ma vaff...'

Ieri sera durante la cena la concorrente Franceska Pepe ha risposto a tono ai suoi compagni dicendo testuali parole: 'Non voglio avere la responsabilità di sapere dove sono le cose visto che non so nemmeno dove sono le mie e si permettono di darmi lezione a me, ma vaff...'. Subito dopo quest'affermazione da parte di Pepe è arrivata la risposta del concorrente Zorzi, dicendole che sarebbe completamente sc..a. La Pepe ha voluto subito rispondere a Zorzi dicendo che tutto va bene ma gli insulti no. Dunque la serata di ieri è finita in un tutti contro Franceska. Subito i suoi coinquilini hanno cercato di farla ragionare ma Pepe non ha voluto sentire altri discorsi e se ne è andata a dormire.

La coinquilina Myriam ha tentato di dirle che dovrebbe rispondere con toni meno aggressivi ma Franceska ha deciso di non parlare.

Gf Vip 5, De Blanck contro l'opinionista Tina Cipollari

Sempre nella giornata di ieri molti telespettatori hanno potuto assistere all'insulto velato da parte di Patrizia De Blanck nei confronti dell'opinionista di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Si parlava naturalmente di Tina Cipollari anche se non è stata nominata direttamente dalla concorrente del Grande Fratello Vip. La concorrente Patrizia ha detto: ''Mi vedi là in mezzo (Uomini e Donne, ndr), eh? Non ci andrò mai, A quella stro..a… no quella lì… ce l’ho avuta quando ho fatto ‘Il Ristorante'.

Per ora l'opinionista Tina Cipollari ha deciso di non rispondere a quest'affermazione e bisognerà attendere le prossime ore per sapere se ci saranno ulteriori aggiornamenti.