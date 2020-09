Le anticipazioni della nota soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, Clelia, interpretata dall'attrice Enrica Pintore, continuerà a mentire a Luciano riguardo la provenienza del denaro utilizzato per l'operazione di Federico. Quest'ultimo ritornerà dalla Svizzera e finalmente potrà camminare con le sue gambe. In seguito Umberto sarà molto preoccupato per aver perso le tracce di Adelaide, ma poco dopo la donna si farà viva con un telegramma, che invierà a Villa Guarnieri. Successivamente Clelia racconterà la verità a Luciano, quest'ultimo dopo la scoperta rimarrà assai deluso dalla donna.

Riccardo vuole aiutare Angela

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore, che verranno trasmesse dal 7 all'11 settembre, Riccardo vorrà aiutare Angela a trovare suo figlio, così avviserà Ludovica della sua decisione, la donna farà buon viso a cattivo gioco e lo incoraggerà. Intanto, presso l'Atelier il clima sarà molto più sereno, dopo che Vittorio riuscirà a far ragionare Agnese e Gabriella. Nel frattempo Luciano inizierà a restituire a Clelia il denaro per l'operazione di Federico, la donna si sentirà parecchio in colpa per averlo illuso e vorrebbe raccontargli tutta la verità riguardo l'origine dei soldi, ma non potrà, poiché ha promesso a Silvia di mantenere il segreto. In seguito Umberto sarà notevolmente in ansia, poiché avrà ormai perso le tracce di Adelaide.

Federico torna dalla Svizzera

Federico Cattaneo tornerà dalla Svizzera, il ragazzo potrà camminare finalmente con le sue gambe e riabbraccerà suo padre con grande gioia. Luciano sarà estremamente felice di rivedere suo figlio nuovamente in piedi. Adelaide invierà un telegramma a Villa Guarnieri, nel quale scriverà di stare bene, con lo scopo di rasserenare tutti quanti, ma Umberto non sarà tanto convinto che la donna sia stata sincera.

Successivamente Roberta sarà assai dispiaciuta per come si sono messe le cose tra lei e Federico, ma non avrà alcuna intenzione di chiedere scusa all'uomo. Poi Riccardo incontrerà il padre adottivo del figlio di Angela, ma l'uomo non sembrerà tanto interessato ad aiutare la ragazza.

Cosimo si dichiara a Gabriella

Clelia rivelerà tutta la verità a Luciano riguardo il prestito per l'operazione di Federico. Dopo aver ascoltato la confessione della donna, Luciano sarà molto deluso e si sentirà tradito dall'unica persona della quale si è sempre fidato, nonostante lei abbia agito a fin di bene l'uomo non riuscirà a perdonarla. Infine, Salvatore rimarrà scioccato nell'assistere alla dichiarazione d'amore di Cosimo a Gabriella.