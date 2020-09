Puntata chiave quella di venerdì 18 settembre de Il Paradiso delle Signore su Rai 1: le anticipazioni raccontano che finalmente verrà a galla il segreto di Achille. A scoprirlo sarà Umberto che, dopo aver riflettuto sulle conseguenze, cadrà in uno stato di angoscia per Adelaide, della quale non si hanno più notizie. Che fine ha fatto la contessa?

Intanto, Marta è sempre più legata alla piccola Anna, la neonata trovata abbandonata davanti al Paradiso delle Signore. La giovane Guarnieri vorrebbe adottarla e crescerla con Vittorio, ma suo padre le ha aperto gli occhi: la madre naturale potrebbe tornare da un momento all'altro e far valere i suoi diritti.

Questo e molto altro nella puntata di venerdì, di seguito le trame dettagliate.

Il Paradiso delle Signore, puntata di venerdì 18 settembre su Rai 1

Federico ha fatto chiarezza sui suoi sentimenti e vuole dare una seconda possibilità a Roberta. Proprio per questo compra due biglietti, praticamente introvabili, per invitarla all'Expo. A dare una mano al ragazzo è Vittorio. Roberta sembra del parere, tanto da accettare di partire con Federico e chiarire la loro situazione. Secondo le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, la Venere avrà tutta l'intenzione di chiudere con Marcello per recuperare la relazione con l'ex fidanzato.

Nel frattempo, cresce l'ansia per la sorte di Adelaide. La contessa non ha più fatto sapere nulla di sé da quando è partita per il viaggio di nozze con Achille.

Con tutta probabilità, il telegramma arrivato a Umberto non era nemmeno stato scritto da lei. Una scoperta di Guarnieri sarà determinante.

Angela preoccupata per la salute del piccolo Matteo

La giovane Barbieri sta vivendo un momento molto difficile. E' costretta a vedere Riccardo, il ragazzo che ama, vicino a Ludovica, con la quale convolerà a nozze.

Come se non bastasse, è lontana dal piccolo Matteo, il bimbo in adozione agli Aliprandi.

Nonostante tutto, Riccardo è riuscito a fare in modo di far incontrare Angela e i genitori di Matteo. Come raccontano le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, il piccolo starà poco bene per via delle sue crisi respiratorie.

Sarà proprio Angela a contattare gli Aliprandi per dare loro istruzioni su come trattare il bimbo.

Il segreto di Achille, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Inoltre, nella puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 18 settembre in prima visione assoluta su Rai 1, verrà a galla il segreto di Achille. Ravasi è già sposato con una donna americana. Umberto sarà in ansia per Adelaide e, certo che si trovi in pericolo, si metterà in azione per cercarla.

Infine, gli Aliprandi proporranno ad Angela di partire con loro per l'Australia. In questo modo, la giovane Barbieri potrà stare accanto a suo figlio Matteo, un sogno che si realizza anche grazie all'intervento di Riccardo.