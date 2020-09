Le vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore presto torneranno ad occupare i pomeriggi di Rai 1 con le puntate inedite. Le anticipazioni relative a ciò che succederà dal 14 al 18 settembre evidenziano che verrà alla luce un segreto riguardante il passato di Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Umberto (Roberto Farnesi) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) oltre a scoprire che l'avvocato si è impossessato del patrimonio di Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) verranno a sapere anche che l'uomo era già sposato prima di convolare a nozze con la contessa.

Il Paradiso delle signore, trame al 18 settembre: Luciano decide di andare a Bari

Gabriella, pur essendo rimasta senza parole in seguito alla dichiarazione d'amore di Cosimo, eviterà di raccontare quanto accaduto: la stilista non si confiderà nemmeno con le sue amiche Angela e Roberta. Vittorio e Marta saranno contenti di prendersi cura della neonata che hanno trovato dinanzi al Paradiso, mentre Umberto avrà paura che la figlia possa affezionarsi troppo alla piccola. Maria tornerà dalla Sicilia e darà una mano in atelier a confezionare l'abito da sposa di Ludovica. Agnese festeggerà il ritorno di Puglisi con Rocco e Salvatore. Quest'ultimo farà sapere a Laura di aver visto Cosimo che si è inginocchiato dinanzi a Gabriella offrendole un prezioso anello.

Luciano sta attraversando un periodo difficile con Clelia. Siccome anche Nicoletta è in crisi con Cesare, deciderà di approfittare dell’occasione per andare a Bari allo scopo di stare accanto alla figlia.

Don Saverio, se da un lato avvierà le ricerche per rintracciare la madre biologica della neonata trovata dai Conti, dall'altro deciderà di affidare Anna (così verrà chiamata la bambina) ai due coniugi.

Riccardo si soffermerà a guardare l'abito che avrebbe dovuto indossare nel giorno del mancato matrimonio con Nicoletta, e verrà pervaso da un forte senso di nostalgia. Roberta non avrà alcuna reazione quando Federico cercherà di recuperare il loro rapporto, mentre Marcello farà intendere al suo rivale in amore di essere disposto a tutto pur di conquistare la venere.

Ludovica e Riccardo sceglieranno Marta e Vittorio come testimoni di nozze. Umberto scoprirà che Adelaide ha trasferito tutti i suoi beni su un altro conto intestato ad Achille.

Marcello deciso a conquistare Roberta, Vittorio vuole adottare la piccola Anna

Vittorio dovrà andare a Torino per presenziare all'inaugurazione di Expo 61 e non sarà felice all'idea di dover partire senza la moglie. Marta, infatti, dovrà occuparsi della piccola Anna che non ha dormito per tutta la notte. Anche Umberto e Riccardo si recheranno all'evento piemontese. Il commendatore però continuerà ad essere in ansia per le sorti della cognata. Gabriella riuscirà a tenere Cosimo a debita distanza. Invece Salvatore troverà un pizzico di conforto nel supporto di Laura e Marcello.

Quest'ultimo, a sua volta, sarà convinto che prima o poi riuscirà a far breccia nel cuore di Roberta.

Agnese, dopo aver lavorato in atelier fino a tardi per completare l'abito di Ludovica, andrà a cena fuori con Armando. Maria cucinerà al posto della signora Amato e Rocco sembrerà gradire la sua presenza. Angela passerà la notte a casa di Marta per aiutarla ad accudire Anna che avrà la febbre. Vittorio, una volta rientrato da Torino, renderà felice la moglie dicendole di aver pensato di adottare la bambina.

Umberto e Riccardo smascherano Achille, Angela rivede il figlio Matteo

Umberto riceverà i complimenti per il brillante intervento all'inaugurazione dell'Expo. Rocco farà sapere ad Armando di aver trascorso una bella serata con Maria, mentre Federico organizzerà una sorpresa per Roberta.

Quest'ultima però sarà impegnata nel dare coraggio a Marcello, piuttosto turbato per la sorella Angela. La giovane Barbieri grazie a Riccardo potrà incontrare coloro che si stanno occupando del figlio Matteo. Marta vivrà con la paura di poter perdere per sempre la piccola Anna qualora dovesse tornare la vera madre.

Umberto e Riccardo scopriranno che Achille ha una moglie americana, mentre di Adelaide non ci sarà ancora alcuna traccia. Federico grazie a Vittorio si procurerà due biglietti per l'Expo per lui e Roberta: quest'ultima accetterà l'invito del suo ex nella speranza di poter riappacificarsi con lui. Gli Aliprandi saranno riconoscenti ad Angela per avergli dato dei consigli utili per curare le crisi respiratorie di Matteo e le proporranno di partire con loro per l'Australia.