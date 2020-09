Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore riguardanti la puntata in onda su Rai 1 il 17 settembre, si evince che Vittorio Conti al rientro da Torino ipotizzerà per la prima volta di adottare la piccola Anna suscitando l’entusiasmo della moglie Marta Guarnieri.

Rocco Amato (Giancarlo Commare) invece apprezzerà la vicinanza di Maria Puglisi (Chiara Russo), colei che sua zia Agnese (Antonella Attili) ha sempre considerato la donna perfetta per lui. La prima persona ad apprendere dell’interesse del giovane siciliano nei confronti della nipote di Rosalia sarà Armando Ferraris (Pietro Genuardi), il capo magazziniere del paradiso.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 17 settembre: Vittorio suscita l’entusiasmo di Marta

Nel corso del 144° episodio dell'amata fiction che verrà trasmesso sul piccolo schermo giovedì 17 settembre al solito orario, Angela trascorrerà una notte intera a casa dei coniugi Conti per aiutare Marta a prendersi cura della piccola Anna: quest’ultima si troverà a letto con la febbre alta. Vittorio non appena ritornerà da Torino renderà felice la moglie, facendole una proposta del tutto inaspettata. Il direttore del paradiso manifesterà il suo desiderio di voler prendere in adozione la neonata trovata dalla sua dolce metà.

Intanto tutti i soci del circolo faranno i dovuti complimenti a Umberto per il suo strepitoso intervento durante l’inaugurazione dell’Expo 61.

Nel contempo Rocco dopo aver passato una serata piacevole con Maria Puglisi farà capire di vederla sotto un’altra luce. Il giovane siciliano infatti confesserà ad Armando di essersi trovato abbastanza bene con la ricamatrice, tornata nel capoluogo lombardo appositamente per aiutare sua zia Agnese a cucire l’abito da sposa di Ludovica.

Roberta sostiene Marcello, Angela contatta di nuovo i genitori adottivi di Matteo

In seguito Federico organizzerà una sorpresa per Roberta con l’obiettivo di riconquistarla una volta per tutte. Purtroppo quest’ultima non rivolgerà nessuna attenzione al suo ex fidanzato, poiché sarà impegnata a sostenere Marcello parecchio preoccupato per la sorella.

Nello specifico Angela turberà il barista poiché vorrà incontrare per l’ennesima volta gli Aliprandi, i genitori adottivi di suo figlio Matteo. In realtà sarà per merito della tenacia di Riccardo, che la coinquilina di Gabriella e Roberta avrà la possibilità di contattare nuovamente coloro che hanno cresciuto il suo bambino.