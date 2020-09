Non occorre più aspettare molto tempo per poter seguire le vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore, prodotta da Rai Fiction e Aurora TV. L’appuntamento con i nuovi episodi è previsto a partire da lunedì 7 settembre 2020 sempre dalle 15 e 40. I telespettatori assisteranno al ritorno inaspettato di un personaggio femminile molto amato.

Si tratta di Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello), che rimetterà piede a Milano con la piccola Margherita, quando Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) sarà pronto a sposare Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena). La riapparizione della figlia di Luciano e Silvia cambierà sicuramente la situazione.

Il Paradiso delle signore, trame: Vittorio e Marta vogliono adottare una neonata abbandonata

Dopo l’interruzione forzata a causa della Covid 19, lo sceneggiato pomeridiano ambientato negli anni ’60 e in programma nella rete ammiraglia Rai si prepara a fare compagnia ai fan. Dalla prossima settimana si assisterà alla messa in onda delle ultime puntate della stagione in corso e alla trasmissione di quelle inedite, sempre dal lunedì al venerdì. Dalle anticipazioni si evince che Luciano scoprirà che non è stata Clelia a pagare l’operazione di suo figlio Federico, ma Umberto Guarnieri, il padre biologico del ragazzo. Per colpa della sua grossa menzogna, quindi, la capo commessa entrerà in crisi con il ragioniere del Paradiso.

Vittorio e Marta invece, dopo aver sofferto tanto per poter diventare genitori, riceveranno un bellissimo regalo. I due coniugi troveranno davanti l’ingresso del Paradiso una neonata abbandonata, e dopo essersene presi cura decideranno di adottarla.

Intanto Gabriella sarà ancora indecisa se accettare il corteggiamento di Cosimo, che sempre più innamorato di lei la spiazzerà facendole una proposta di matrimonio.

Nel contempo la talentuosa stilista sembrerà aspettare un gesto da parte del suo storico fidanzato Salvatore, per salvare la loro storia d’amore. Intanto Agnese sarà assalita dai sensi di colpa per non aver consentito a Gabriella di leggere il biglietto che le aveva scritto suo figlio.

Umberto parte per salvare Adelaide, Nicoletta torna a Milano con Margherita

Tra le novità ci sarà il ritorno dalla Svizzera di Federico, che dopo essersi sottoposto ad un difficile intervento renderà felici i suoi familiari soprattutto il padre Luciano. L’ex soldato finalmente recupererà l’uso delle sue gambe, e sarà pronto per dare una svolta alla sua vita. Il cuore del giovane Cattaneo, però, continuerà a battere per Roberta, che sarà sempre più confusa sentimentalmente per via di Marcello che le dichiarerà il suo amore. A villa Guarnieri i riflettori delle telecamere saranno puntati su Umberto: quest’ultimo si preoccuperà sempre di più per la cognata Adelaide che non da sue notizie da quando è partita per la luna di miele negli Stati Uniti.

Il banchiere, quando verrà a conoscenza di una scottante verità sul passato di Achille Ravasi, non perderà tempo per partire, con l’obiettivo di proteggere la propria amata dalle grinfie di un uomo pericoloso.

Infine il vero colpo di scena si verificherà quando la diabolica Ludovica sarà in procinto di coronare il suo sogno d’amore sposando Riccardo con l’inganno, avendogli fatto credere di aspettare un figlio da lui. Proprio quando il matrimonio sarà imminente, a portare scompiglio ai due futuri sposi ci penserà Nicoletta, che si riaffaccerà nel capoluogo lombardo con la figlia Margherita.