Un altro addio nella soap Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata in onda giovedì 24 settembre su Rai 1 in prima visione assoluta rivelano che Angela, dopo aver accettato la proposta degli Aliprandi, lascerà Milano per partire alla volta dell'Australia. Nel frattempo, il segreto sulla finta gravidanza di Ludovica sta per venire a galla.

È recente la notizia di un'altra uscita di scena dalla soap opera, quella di Riccardo Guarnieri. Anche se imprevisto e molto triste, l'addio del giovane Guarnieri sarà legato al suo amore ritrovato per Nicoletta. Pare infatti che Ludovica non riesca a coronare il proprio sogno di sposare Riccardo - sebbene con l'inganno - e che l'amore vero trionfi.

I personaggi di Angela e Riccardo, senza dubbio, lasceranno un vuoto ne Il Paradiso delle Signore; tuttavia, entreranno nel cast nuovi personaggi pronti a movimentare le trame, come hanno anticipato diversi attori, tra cui Alessandro Tersigni, Enrica Pintore, Giorgio Lupano e Vanessa Gravina. Non a caso, nell'episodio di giovedì, vedremo Clelia alla ricerca di una 'Venere' in grado di sostituire la dolce Angela Barbieri.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata di giovedì 24 settembre su Rai 1

Non sarà facile per Marcello accettare la partenza di Angela. Tuttavia, il giovane Barbieri sa che la sorella ha preso questa decisione per stare accanto a Matteo, il figlio dal quale si è dovuta separare per diversi anni.

A cercare di farlo sorridere sarà l'amico di sempre Salvatore.

Roberta invece sembra aver deciso riguardo la propria situazione sentimentale e ciò metterà ancora di più in apprensione Marcello. Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore inoltre, Vittorio sarà soddisfatto nel vedere concretizzarsi la sua nuova idea, ovvero una linea d'abbigliamento completamente dedicata alla prima infanzia.

A confezionare gli abitini sarà Maria.

Agnese e Gabriella a un passo dalla scoperta dell'inganno di Ludovica

Durante una delle tante prove dell'abito di Ludovica, Gabriella e Agnese noteranno che la pancia della bella Brancia è completamente piatta. Fatto strano, visto che dovrebbe essere incinta. Il segreto custodito gelosamente da Ludovica per ingannare Riccardo ha insomma le ore contate.

Infine, nella puntata Il Paradiso delle Signore di giovedì 24 settembre, Umberto sarà in apprensione per Adelaide. Le scoperte non sono finite e il passato di Achille Ravasi è ancora denso di mistero. Il commendatore farà una scoperta sul conto del neo marito della contessa che lo lascerà senza fiato. A quel punto, Guarnieri capirà di doversi muovere in fretta per salvare Adelaide da un uomo senza scrupoli e pronto a rovinarla.