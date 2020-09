Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 28 settembre rivelano che per Federico arriverà il momento di affrontare suo padre e di prendere atto della sua tresca clandestina, che continua ad andare avanti, con la capocomessa Clelia. Il ragazzo, però, comincerà ad avere dei sospetti anche sulla mamma. Intanto Marta e Vittorio saranno alle prese con le pratiche per l'adozione, sempre più difficile, della piccola Anna. Umberto, invece, approderà negli Stati Uniti D'America pronto a scoprire tutta la verità sulla contessa Adelaide.

La trama de Il Paradiso delle signore del 28 settembre: Federico ha dei sospetti sulla madre

Per Federico non sarà affatto facile apprendere del tradimento di suo padre Luciano nei confronti di Silvia. Il giovane Cattaneo ormai non ha più alcun tipo di dubbio: li ha beccati mentre si baciavano. Così deciderà di mettere al corrente della situazione sua madre , il cui atteggiamento sarà molto 'passivo'. Un modo di fare che attirerà maggiormente i sospetti di Federico, il quale non riuscirà a spiegarsi come la donna possa accettare tutto stando in silenzio.

Così deciderà di approfondire, temendo che anche Silvia nasconda dei tradimenti e qualcosa sul suo passato. La verità potrebbe venire a galla?

Come se non bastasse, poi, Federico comincerà a sospettare che Roberta potesse sapere del legame in corso tra il ragioniere e Clelia e che per tutto questo tempo sia stata zitta.

Intanto Umberto, dopo aver maturato la decisione di partire per gli Stati Uniti, comunicherà a suo figlio Riccardo di essere approdato nel continente americano e di proseguire così le ricerche di Adelaide, al fine di portare alla luce la verità dei fatti.

Ludovica, invece, sarà in trepidante attesa di indossare e provare il suo abito da sposa mentre all'interno del Paradiso ci sarà l'assunzione definitiva di Maria: la giovane Puglisi diventerà a tutti gli effetti una 'venere', pronta a dare supporto a Gabriella e Agnese nelle loro creazioni.

Marta e Vittorio dovranno cercare la vera mamma della piccola Anna

Le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 28 settembre, inoltre, rivelano che per Marta e Vittorio, la strada per ottenere l'affidamento della piccola Anna, si rivelerà sempre più tortuosa e dura da percorrere. L'unico modo che hanno per non perdere di vista la bambina, sarà quello di riuscire a trovare la madre biologica che l'ha messa al mondo e poi abbandonata.

Marcello e Salvatore, invece, penseranno a dove trascorrere le loro vacanze ma dovranno fare i conti con una brutta sorpresa. Le finanze della Caffetteria non sono delle migliori e i conti finali non sono quelli che i due ragazzi si aspettavano.