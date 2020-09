L'episodio di lunedì 21 settembre de Il Paradiso delle Signore 4 andrà in onda su Rai 1 alle 14 per lasciare spazio ai programmi elettorali nella fascia oraria in cui la tv di Stato è solita mandare in onda la soap tv ambientata a Milano. Nella puntata 146 del 21 settembre i personaggi de Il Paradiso delle Signore dovranno dire addio a un personaggio che per molto tempo ha fatto parte delle loro vite. Barbieri infatti, dopo la fine della storia con Riccardo, deciderà di cercare la felicità lontano da Milano e dagli amici ma accanto a suo figlio.

Vittorio vuole creare al Paradiso una linea per bambini

Vittorio Conti sarà sempre più affezionato alla piccola Anna che vorrebbe adottare insieme alla moglie Marta. La sua felicità avrà dei risvolti positivi anche in ambito lavorativo: il cognato di Riccardo infatti inizierà a prendere in considerazione l'ipotesi di creare una linea di vestiti per bambini a marchio Paradiso. Ovviamente Marta sarà entusiasta dell'idea del marito e gli darà tutto il suo supporto.

Angela prenderà una decisione definitiva riguardo all'Australia e deciderà di partire nonostante tutto il suo mondo, ad eccezione del figlio, sia a Milano. Dovrà lasciare lavoro, amiche e amore dato che non ci sarà un'altra possibilità se vuole vivere accanto al figlio che ha dato in adozione alla nascita.

Le coinquiline Gabriella e Roberta saranno molto tristi per la partenza della ragazza anche se comprenderanno che la giovane sta solo cercando, dopo due anni di angosce, di trovare finalmente un po' di serenità.

Marcello è sempre stato legato alla sorella e ad eccezione del periodo passato in carcere entrambi sono stati presenti nella vita dell'altro ogni giorno.

Il distacco della sorella sarà un dolore molto forte che Salvatore e Armando cercheranno di alleviare.

Umberto entrerà in contatto con il factotum di Achille

Umberto, sempre più preoccupato per la cognata, entrerà in contatto con il factotum di Achille. Il padre di Marta sarà intenzionato a capire fino a che punto la contessa di Sant'Erasmo sia in pericolo, anche in considerazione del fatto che la donna ha sempre tenuto alla sua indipendenza economica e per niente al mondo avrebbe trasferito volontariamente i suoi beni sul conto del marito.

Grazie a Lucarelli Guarnieri apprenderà che Achille è coinvolto in affari loschi e che è stato ricattato per lungo tempo. Alla fine dell'episodio del 21 settembre de Il Paradiso delle Signore arriverà il momento di salutare Angela e se da una parte ci sarà tristezza dall'altra ci sarà gioia per la vita della giovane accanto al figlio. Infine Barbieri consegnerà a Marta una lettera toccante per Riccardo.