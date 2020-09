Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Vittorio Conti prenderà una decisione che farà felice Marta. Come rivelano le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 14 al 18 settembre l'uomo, di ritorno dall'Expo '61, penserà seriamente di adottare la piccola Anna. Nel frattempo Luciano in crisi con Clelia, dopo che quest'ultima ha ammesso di averlo ingannato, partirà per Bari per stare con Nicoletta. Umberto scoprirà che Achille Ravasi è già sposato con un'altra donna e Riccardo ripenserà a Nicoletta e al loro mancato matrimonio.

Il paradiso delle signore, spoiler al 18 settembre: Riccardo ripensa a Nicoletta

Le trame de Il paradiso delle signore, delle puntate in onda dal 14 al 18 settembre, rivelano che Gabriella rimarrà colpita dalla dichiarazione d'amore di Cosimo, ma preferirà non parlarne con Angela e Roberta. Nel frattempo a casa Conti saranno tutti pieni di gioia per l'arrivo della neonata trovata davanti al grande magazzino, ma Umberto sarà preoccupato per sua figlia Marta, in quanto temerà che possa affezionarsi troppo alla bambina e illudersi di poterla tenere con sé. Clelia e Luciano faranno molta fatica a stare vicini senza che tra loro si creino tensioni. L'uomo, intanto, deciderà di partire per Bari, in modo da stare con Nicoletta e aiutarla in questo momento difficile, visto che è in crisi con Cesare.

Nel frattempo Riccardo ripenserà con nostalgia alle sue mancate nozze con Nicoletta guardando l'abito bianco che lei indossava quel giorno. Federico proverà a riavvicinarsi a Roberta, la quale lo terrà sulle spine, mentre Marcello dirà al giovane Cattaneo che farà tutto ciò che è in suo potere per conquistare la giovane Venere.

Intanto al Paradiso Luciano lascerà tutto nelle mani di Clelia prima di partire per Bari, mentre Riccardo e Ludovica chiederanno a Marta e Vittorio di fare loro da testimoni alle nozze.

Il paradiso delle signore: Umberto scopre che Ravasi è già sposato

Vittorio sarà in procinto di partire per Torino per l'inaugurazione dell'Expo '61, ma il suo pensiero sarà costantemente rivolto a Marta e alla piccola che ha vissuto una notte travagliata.

Insieme a lui all'evento andranno anche Riccardo come membro dei giovani imprenditore e Umberto che è il presidente del comitato lombardo. Guarnieri senior, però, non farà altro che pensare ad Adelaide, per la quale è molto preoccupato. Nel frattempo, come si evince dalle anticipazioni de Il paradiso delle signore fino al 18 settembre, Cosimo continuerà a cercare di conquistare Gabriella, ma lei farà di tutto per tenerlo a debita distanza.

Intanto Angela passerà la notte a casa dei coniugi Conti, in modo da non lasciare Marta sola con la piccola Anna che ha la febbre. Vittorio non appena tornerà da Torino, dirà alla moglie che ha intenzione di adottare la piccola e ciò la rendere estremamente felice.

Umberto riceverà i complimenti da parte di tutti i soci del Circolo per il discorso fatto all'apertura dell'Expo. Nel frattempo Rocco parlerà con Armando e gli confesserà di aver passato una splendida serata con Maria.

Marta sognerà di poter tenere la piccola Anna con sé per sempre, ma al risveglio si intristirà al sol pensiero che la madre naturale possa tornare per riprendersela. Umberto e Riccardo faranno delle indagini su Achille Ravasi e scopriranno che l'uomo è già sposato con una donna americana e ciò aumenterà la loro preoccupazione per Adelaide che sembrerà essere scomparsa nel nulla. Roberta deciderà di accettare i biglietti per l'Expo che Federico si è procurato con l'aiuto di Vittorio.