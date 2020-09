Prosegue su Rai 1 la programmazione della soap tv italiana Il Paradiso delle Signore che viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Secondo le anticipazioni televisive degli episodi in onda da lunedì 14 a venerdì 18 settembre, Vittorio informerà la moglie dell'idea di adottare la piccola Marta. Inoltre Marcello e Federico si contenderanno il cuore di Roberta, la quale non sceglierà al momento con chi stare tra i due.

Marcello vuole conquistare il cuore di Roberta

Nella puntata della serie tv Il paradiso delle signore che sarà trasmessa lunedì 14 settembre, Gabriella rimarrà piacevolmente sorpresa dalla dichiarazione d'amore di Cosimo, ma deciderà di non raccontare nulla alle sue amiche Angela e Roberta.

La venuta di Anna presso casa Conti porterà un clima di gioia, ma Umberto frenerà subito gli entusiasmi della figlia. La sua preoccupazione sarà dettata dal fatto che lei potrà legarsi alla bambina, pensando di poterla tenere per sempre con sé. Intanto non accennerà a placarsi la crisi tra Clelia e Luciano, che si recherà a Bari per dare manforte a Nicoletta, che a sua volta si troverà in un momento di riflessione con Cesare.

Nell'episodio di martedì 15 settembre, Riccardo mentre vedrà il suo elegante abito, mediterà sul matrimonio non concretizzato con Nicoletta. In tutto questo Federico proverà ad avvicinarsi a Roberta, ma lei lo respingerà. Marcello farà chiaramente capire al Cattaneo come la sua intenzione sarà quella di mettersi insieme alla ragazza.

Intanto al Paradiso, Luciano darà a Clelia gli ultimi suggerimenti prima della sua partenza per Bari. In tutto questo Ludovica e Riccardo comunicheranno a Marta e Vittorio che saranno loro due i loro testimoni di nozze.

Gabriella respinge Cosimo

Secondo le anticipazioni tv di mercoledì 16 settembre, Vittorio partirà alla volta di Torino in occasione dell'Expo 61, ma sarà molto preoccupato per la moglie in quanto dovrà accudire da sola la bambina che ha passato una brutta notte.

Insieme a lui ci saranno pure Riccardo, in qualità di rappresentante dei giovani imprenditori e presidente del comitato lombardo e Umberto, che continuerà a pensare ad Adelaide. Intanto Cosimo non si arrenderà con Gabriella, ma la ragazza lo respingerà in maniera gentile. In tutto questo Salvatore sarà consolato da Laura, mentre Marcello sarà determinato nel sedurre Roberta.

Nella puntata di giovedì 17 settembre, Angela passerà la notte a casa Conti facendo compagnia a Marta e aiutandola con Anna, che avrà l'influenza. Vittorio nel frattempo ritornerà dal capoluogo piemontese e prenderà in considerazione l'idea di adottare la bambina, con la moglie che sarà entusiasta. Umberto riceverà consensi unanimi di stima, dopo che terrà il suo intervento all'inaugurazione dell'Expo. Al Paradiso, Rocco confiderà ad Armando di aver passato una piacevole serata in compagnia di Maria.

Marta sogna di perdere Anna

Secondo le trame di venerdì 18 settembre, Marta avrà incubo in cui sognerà che la vera madre di Anna tornerà portandosela via con sé. In tutto questo, Umberto e Riccardo verranno a conoscenza del fatto che Achille Ravasi è sposato con un'altra donna e crescerà la loro ansia per Adelaide, da cui non hanno notizie da tempo.

Infine Roberta accetterà i biglietti per l'Expo, che Federico è riuscito a procurarsi grazie a Vittorio.