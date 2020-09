Nelle puntate della soap opera Il Segreto in onda su Canale 5 prossimamente, si assisterà ad una svolta. Dalle anticipazioni spagnole emerge che Matias Castaneda farà una scoperta non affatto piacevole sul conto della moglie Marcela Del Molino. Il figlio di Emilia Ulloa, proprio quando sarà disposto a tutto per riconquistarsi la fiducia della donna che ha sposato, apprenderà di essere stato tradito grazie alla sua ex amante Alicia Urrutia.

Matias, dopo essere venuto a conoscenza della tresca extraconiugale ormai finita tra la madre di sua figlia e Tomas de Los Visos, sferrerà un pugno a quest’ultimo.

Il segreto, spoiler: Alicia mette al corrente Matias del tradimento della moglie

Nel corso dei nuovi appuntamenti italiani dello sceneggiato in programmazione sul piccolo schermo tra qualche settimana, Tomas, dopo aver assunto Alicia alla miniera della madre come contabile, si lascerà andare ad un confessione inaspettata sulla sua situazione sentimentale. Il fratello di Adolfo farà sapere alla giovane Urrutia che lui e Marcela quando Matias si trovava in prigione si sono amati di nascosto. Il secondogenito di Isabel sarà subito assalito dai sensi di colpa dopo essersi confidato con la figlia di Encarnacion, che intanto farà fatica a nascondere il suo stupore per la scoperta fatta.

A questo punto Alicia non perderà tempo per far sapere a Matias che sua moglie si è consolata tra le braccia di Tomas durante la sua lunga assenza in paese.

Dopo aver riunito tutti i tasselli del puzzle, il padre di Camelia crederà di poter essere stato veramente tradito dalla moglie.

Marcela ammette la sua infedeltà, il padre di Camelia si scontra con Tomas

Non appena rientrerà a casa, Matias farà numerose domande a Marcela riguardanti il periodo in cui lui non si trovava nel quartiere iberico.

Quest’ultima, messa alle strette, non avrà altra scelta oltre a quella di ammettere la sua infedeltà, spezzando il cuore del consorte. Del Molino però sottolineerà a Matias che lei e il figlio di Isabel non hanno più nessun rapporto, poiché ciò che è successo tra di loro fa parte del passato. Il nipote di Raimundo, profondamente deluso, se ne andrà via dalla locanda per avere un faccia a faccia con il suo rivale in amore Tomas.

Nonostante quest’ultimo smentirà la versione di Alicia, il marito di Marcela lo affronterà fisicamente per ricevere le dovute spiegazioni.

Lo scontro tra Matias e il figlio minore di Isabel si trasformerà in una rissa, che avrà luogo nel giardino de La Habana sotto lo sguardo sconvolto della domestica Antonita: fortunatamente a fermare i due in tempo ci penserà Juan Montalvo, un vecchio amico di Adolfo.