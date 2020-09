Sta per terminare l'attesa per i fan di Claudio Conforti e Alice Allevi: domenica 27 settembre prende il via su Rai 1, la terza stagione de L'Allieva. A giudicare dalle anticipazioni ufficiali fornite direttamente dalla Rai si partirà subito con le grandi emozioni: Claudio Conforti, alias Lino Guanciale, è molto cambiato ed è deciso a fare il grande passo con la sua amata Alice, interpretata magistralmente da Alessandra Mastronardi, che ormai da specializzanda è a tutti gli effetti un medico legale. La carriera della protagonista ed i sentimenti per CC arriveranno ben presto in contrasto: a mettere in crisi la bella Alice sarà la nuova direttrice dell'Istituto legale Andrea Manes, che avrà il volto di Antonia Liskova.

Primo episodio de L'Allieva 3: Arabesque

Due saranno gli episodi de L'Allieva 3 che andranno in onda domenica 27 settembre su Rai 1. Il primo dal titolo Arabesque, proprio come uno dei romanzi di Alessia Gazzola dalla cui penna sono nati i personaggi di Alice e Claudio, vedrà CC fare una proposta di matrimonio alla sua fidanzata. L'ultima puntata della seconda stagione aveva visto la Allevi correre in aeroporto e fermare il suo mentore prima che potesse imbarcarsi per un volo che lo avrebbe condotto in America. Claudio aveva trovato finalmente il coraggio di dichiarare il suo amore ed è da qui che si riparte: la proposta di nozze verrà fatta in stile 'Conforti', nel bel mezzo di un'autopsia che vedrà impegnato lui e la sua promessa sposa.

Non è l'unica novità del primo episodio: se la Wally, ossia la professoressa Boschi si cercherà un rifugio nel sottoscala dell'Istituto, a prendere il suo posto di potere arriverà una nuova 'Suprema', Andrea Manes. Quest'ultima avrà un ruolo molto importante per Alice poiché il suo modo di lavorare affascinerà non poco la neo-dottoressa.

Manes a sua volta sceglierà proprio Alice come suo braccio destro. Infine, Giulia e Sandro, due nuovi specializzandi, arriveranno all'Istituto di Medicina Legale.

Secondo episodio della terza stagione: Un po' di follia in primavera

Un po' di follia in primavera è il titolo del secondo episodio, Alice riceverà il suo primo incarico da medico legale: dovrà lavorare sul caso di un vecchio professore di psichiatria.

Frattanto Claudio e Alice inizieranno a organizzare il loro matrimonio, ma Allevi capirà che il suo futuro sposo ha un segreto che tiene nascosto, ma non saprà ancora di cosa si tratta.

Un nuovo problema poi incomberà su Alice: in Istituto uscirà il bando per un dottorato che prevede solo due posti. L'amicizia tra Alice, Lara e Paolone, ormai consolidata, subirà così uno scossone. Il risultato del concorso infatti imporrà ad uno dei tre di lasciare l'Istituto.