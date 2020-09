Lunedì 28 settembre è andata in onda la quinta puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. Durante la puntata non sono mancati colpi di scena e sorprese per i concorrenti: Adua Del Vesco ha affrontato la fidanzata di Massimiliano Morra che l'aveva offesa, Fulvio ha abbandonato la casa ed Elisabetta Gregoraci ha parlato del suo flirt con Pierpaolo Petrelli.

Non di minore importanza è stata, come sempre, la figura di Franceska Pepe, la quale ha dichiarato di sentirsi bullizzata dai concorrenti della casa.

Puntata lunedì 28 settembre: Adua affronta Dalila, fidanzata di Massimiliano

Nelle scorse puntate ci sono stati degli scontri molto accesi tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Ricordiamo che i due in passato hanno avuto una storia che non si è conclusa nel migliore dei modi, al punto da riserbare ancora del rancore da parte della giovane. Pertanto, la fidanzata di Massimiliano ha ritenuto opportuno esporsi sui social riguardo questo argomento, lanciando una frecciatina ad Adua. Dalila, durante la sorpresa fatta al suo fidanzato nella puntata andata in onda lunedì 28 settembre, ha ritenuto quindi opportuno avere un confronto con Del Vesco. La giovane ha giustificato la sua frecciatina ritenendo che non le è piaciuto il modo in cui lei ha parlato fin da subito del suo fidanzato.

La risposta di Adua, decisa e senza filtri, è stata "Tu non c'eri nel nostro passato". La nuova fiamma di Massimiliano, inoltre, ha ritenuto opportuno precisare a Guenda di stare attenta a come si comporta con il suo fidanzato.

GF Vip, quinta puntata: Elisabetta sminuisce il rapporto con Pierpaolo

Pierpaolo Petrelli, ex velino di Striscia la notizia, ha fin da subito mostrato un interesse per Elisabetta Gregoraci.

Complici anche i balli per le prove settimanali, tra i due sembrava esserci un forte avvicinamento, ma la donna ha preferito mettere le cose in chiaro in puntata. Elisabetta, infatti, ha minimizzato il loro rapporto e ha definito Pierpaolo come 'un ragazzo tenero', sminuendo il flirt che sembrava esserci tra i due. La showgirl, in riferimento al suo ex marito Flavio Briatore, ha inoltre affermato di aver preso ormai la sua strada.

Lunedì 28/09: Francesca Pepe si sente bullizzata dai ragazzi nella casa

Se c'è una persona che fa parlare di se in tutte le puntate, quella è sicuramente Franceska Pepe. La giovane modella, infatti, ogni settimana si trova a doversi scontrare con buona parte dei concorrenti della casa, dividendo il pubblico in due fazioni. Signorini in puntata si è sentito di rimproverare gli inquilini della casa a difesa di Francesca, affermando che 'sembrano un branco che bullizza la loro preda'. In sua difesa c'è stata anche l'opinionista Antonella Elia, la quale si è scagliata contro Dayane per la reazione avuta contro la modella. Gli inquilini della casa, pertanto, hanno affermato di trovare difficoltà nel trovare dei punti in comune con Francesca.