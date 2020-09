Ieri sera è tornato in onda Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto nella versione autunnale da Alessia Marcuzzi. Una prima puntata quella del 16 settembre che è stata subito caratterizzata da grandissimi colpi di scena, come la scoperta del tradimento per Sofia da parte del fidanzato Amedeo. La ragazza, senza pensarci su due volte, ha chiesto subito di poter avere un confronto diretto con il suo fidanzato a pochissimi giorni dall'ingresso nel villaggio. Per chi non avesse seguito la prima puntata su Canale 5, c'è la possibilità di rivederla sia in streaming su WittyTv che sul canale free La5.

Temptation Island, replica prima puntata: visibile in streaming e in tv

Nel dettaglio, la prima puntata di questa nuova edizione di Temptation Island 2020 condotta da Alessia Marcuzzi può essere rivista in replica streaming accedendo al portale gratuito WittyTv.it, dove è presente una sezione dedicata interamente al reality show delle tentazioni. In questo modo sarà possibile riguardare sia l'intero primo appuntamento di questo mercoledì sera che i singoli spezzoni riguardanti le varie coppie in programma.

La replica della puntata d'esordio di Temptation Island sarà trasmessa anche in televisione sul canale free La5. La messa in onda è in programma per questa sera, giovedì 17 settembre, a partire dalle 21:20 circa sul canale 30 del digitale terrestre.

E il riassunto della prima puntata di Temptation Island 2020 racconta che si è assistito subito un primo falò di confronto per la coppia composta da Amedeo e Sofia. Lui ha ammesso all'interno del villaggio un tradimento che nel corso degli ultimi mesi aveva sempre negato con la sua fidanzata. A quel punto Sofia ha chiesto alla Marcuzzi di poterlo incontrare per chiarire la situazione.

Il riassunto della prima puntata di Temptation Island 2020: si parte subito con un falò di confronto

Amedeo ha accettato il confronto con la sua fidanzata e ha ammesso le sue colpe aggiungendo però che ad oggi non sa più se è innamorato o meno di Sofia. Una premesse che sembrava far pensare ad un possibile addio tra i due fidanzatini, ma così non è stato.

Sofia ha chiesto ad Amedeo si riprovarci e di uscire insieme dal villaggio delle tentazioni per riprendere in mano le redini della loro storia d'amore e lui ha accettato.

Occhi puntati anche su Anna e Gennaro, con quest'ultimo che all'interno del villaggio ha denigrato la sua fidanzata, dicendo che in realtà sarebbe interessata soltanto ai suoi soldi. Immediata la reazione di Anna, che dopo aver visto quel filmato, lo ha definito una persona priva di contenuti. ''Lui è' basso, è squallido. Poi viene a piangere con le lacrime di coccodrillo'', ha chiosato la ragazza visibilmente amareggiata e delusa.