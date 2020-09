Prosegue l'appuntamento su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che ritornerà in onda nella settimana che va dal 28 settembre al 2 ottobre 2020, con nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Per Serena, infatti, sarà il momento di prendere in mano le redini della situazione e di svelare il suo segreto mentre Patrizio si sentirà decisamente sotto pressione per la registrazione del nuovo programma che lo vedrà protagonista.

Le anticipazioni di Un posto al sole al 2 ottobre: Serena è incinta

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole fino al 2 ottobre 2020, rivelano che Serena non potrà più rimandare la sua confessione con Leonardo e così gli dirà apertamente di essere incinta.

In seguito a questa rivelazione, la donna si sentirà sempre più sotto pressione e in preda allo sconforto.

Intanto Roberto Ferri proverà in tutti i modi a far ragionare Marina e ad aprirle gli occhi sul conto di Fabrizio, mettendola in guardia da quelle che sono le sue reali intenzioni. Successivamente Fabrizio prenderà una decisione a dir poco clamorosa che lascerà senza parole la Giordano. Al Caffè Vulcano, invece, Max proverà in tutti i modi a mettere in difficoltà Patrizio e sembrerà riuscire nel suo intento. Il giovane ragazzo dovrà fare i conti con una schiacciante e al tempo stesso mortificante sconfitta, che lo porterà a rimettersi nuovamente in discussione.

E poi ancora gli spoiler della nuova settimana di Un posto al sole dal 28 settembre in poi, rivelano che il rapporto tra Filippo e Serena apparirà decisamente più disteso anche se l'uomo non è a conoscenza del segreto riguardante la gravidanza della sua ormai ex donna.

Occhi puntati anche su Giulia, che in questi nuovi episodi della soap opera deciderà di recarsi in commissariato per parlare con l'ispettore Torre e capire a che punto sono le indagini su Marco Modica. Tuttavia la risposta che le verrà data non piacerà per nulla alla donna, la quale a quel punto prenderà una decisione autonoma che potrebbe rivelarsi potenzialmente pericolsa.

Fabrizio chiede a Marina di sposarlo

Allo studio legale, invece, ci sarà il ritorno di Susanna e ovviamente tale presenza finirà per creare delle tensioni con Niko, che non apparirà felice. Ma il colpo di scena di questi nuovi appuntamenti con Un posto al sole riguarderà Marina: la donna riceverà la proposta di matrimonio da parte di Fabrizio e finirà per accettarla.

I due, quindi, diventeranno marito e moglie.

Cinzia, invece, proseguirà il suo 'lavoro' con Cotugno e si dimostrerà molto abile mentre Guido cercherà di capire quando Luigi abbia intenzione di ritornare di nuovo al suo lavoro e spera che questo possa accadere al più presto.