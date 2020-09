In questa calda estate 2020 a riempire le pagine di Gossip sono stati in particolare Stefano De Martino e la showgirl argentina Belen Rodriguez. La loro ennesima rottura ha dominato i settimanali dedicati alla cronaca rosa. In tanti si sono chiesti quali siano stati i motivi della separazione. Tra presunti tradimenti e l'attesa di un perdono, Stefano e Belen pare abbiano voltato definitivamente pagina lasciandosi il passato alle spalle. Se Belen pare abbia ritrovato l'amore accanto all'hairstylist Antonino Spinalbese, anche Stefano De Martino non sta di certo trascorrendo gli ultimi scampoli d'estate in solitudine.

Nelle scorse ore infatti è stato pizzicato in barca con una ragazza mora che si chiama Fortuna.

Flirt in corso tra De Martino e la mora Fortuna

Il settimanale Gente ha pubblicato le foto dell'ex ballerino di Amici in compagnia di una ragazza mora il cui nome è Fortuna. I due sono stati pizzicati in barca al largo della penisola sorrentina. Fortuna è campana, ha lunghi capelli scuri e un fisico mozzafiato. Con colei che sarebbe a detta di Gente la sua nuova fiamma, Stefano avrebbe prima preso parte a una festa in una località della penisola sorrentina, poi sarebbe risalito sulla barca. I due avrebbero passato la notte rischiarati dalla luna e cullati dalle onde del mare. La mattina De Martino poi le avrebbe anche preparato la colazione con brioche e caffè.

La giornata documentata dagli scatti sarebbe proseguita con il pranzo in un noto ristorante vista mare che ha più volte frequentato con Belen. Poi i due pare siano ritornati in barca per godersi il sole e fare il bagno.

Che intesa tra Stefano e Fortuna al largo

Dagli scatti pubblicati sul settimanale di gossip e cronaca rosa, pare sia impossibile non notare l'intesa che si sarebbe instaurata tra De Martino e Fortuna in barca.

I due si starebbero godendo gli ultimi giorni di relax al mare tra tuffi, risate, scherzi e come riportato dal settimanale non mancherebbero neanche alcune confidenze. In molti già si chiedono se questo sia solo un flirt passeggero o l'inizio di una storia d'amore destinata a durare. Non resta che aspettare ulteriori indizi che confermino o smentiscano questo nuovo gossip del momento che come sempre è rimbalzato sul web e sui social.

Intanto, anche la showgirl argentina Belen Rodriguez pare si stia godendo gli ultimi giorni di vacanza in quel di Capri e sembra non avere alcuna intenzione almeno per il momento, di perdonare il suo ex marito e dargli l'ennesima possibilità. Lei stessa lo avrebbe fatto capire attraverso un post pubblicato su Instagram un po' di giorni fa in risposta a un'intervista della De Filippi.