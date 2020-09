Le anticipazioni di Tempesta d'amore raccontano che dal 5 all'11 ottobre andranno in onda degli episodi a dir poco scoppiettanti, durante i quali si proverà a far luce e chiarezza sul caso di Dirk. Dopo la brutale aggressione che ha subito, che l'ha costretto al ricovero in ospedale, si proverà a fare chiarezza su quello che è accaduto e soprattutto si analizzeranno tutte le prove per cercare di scoprire chi è l'artefice di tale episodio. Per Paul, invece, arriverà il momento di riabbracciare di nuovo sua figlia Luna.

Tempesta d'amore, trame della settimana 5-11 ottobre

Nel dettaglio, dopo la brutale aggressione che ha subito Dirk verrà fuori il nome della persona che potrebbe essere responsabile di quanto accaduto.

Trattasi di Tim, che verrà prontamente portato via dalla Polizia, sotto gli occhi inermi e al tempo stesso disperati di Franzi.

Eppure non sarà l'unica persona che dopo le prime indagini risulterà tra i papabili responsabili dell'aggressione subita da Dirk. Nel mirino degli agenti, infatti, finiranno anche Linda e Andrè che verranno interrogati dal detective Meyser. Intanto in ospedale si assisterà al risveglio dal coma di Dirk, che finalmente tornerà a prendere conoscenza.

Dirk si risveglia dal coma e accusa Tim

Gli spoiler di Tempesta d'amore all'11 ottobre rivelano che in un primo momento i ricordi dell'uomo a proposito dell'aggressione subita saranno praticamente nulli, poi però col passare del tempo cominceranno ad emergere i primi dettagli.

E i ricordi di Dirk saranno tutti concentrati su Tim, che indicherà fin dal primo momento come l'unico responsabile di quello che è accaduto. La situazione, quindi, si aggraverà notevolmente per Tim anche se le nuove prove raccolte dal detective Meyser appariranno molto strane, quasi come se qualcuno volesse incastrarlo.

Sta di fatto che Tim comincerà a pensare di darsi alla fuga per sfuggire alla prigione.

Trame Tempesta d'amore: Linda vuole ancora divorziare da Dirk

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché si assisterà ad un peggioramento delle condizioni di salute di Dirk in ospedale, al punto che l'uomo chiederà a Linda di non lasciarlo da solo e di continuare a essere al suo fianco.

Eppure Linda non cambierà idea circa la decisione che ha maturato prima dell'incidente: desidera ancora ottenere il divorzio da Dirk.

In attesa di vedere in onda questi nuovi episodi di Tempesta d'amore in prima visione assoluta su Rete 4, c'è la possibilità di riguardare la soap opera tedesca in replica streaming online. Per farlo basterà accedere al sito web gratuito MediasetPlay e accedere alla sezione dedicata interamente alla serie, che tutti i giorni continua ad appassionare una media di circa un milione di fedelissimi spettatori in daytime.