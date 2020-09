Le anticipazioni della famosa soap Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse novità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 14 a venerdì 18 settembre su Rete 4 alle 19:35, Annabelle riuscirà a scappare dalla baita nella quale era rinchiusa, mentre sarà in fuga la donna avrà il desiderio di chiamare subito Christoph al telefono per scusarsi di tutto il male causato per colpa sua. Poi Sullivan proporrà un accordo a Saalfeld, con il quale l'uomo potrebbe avere le quote dell'hotel. Nel frattempo Paul sarà assai angosciato e non farà altro che pensare a Romy, così deciderà di andare nel posto che simboleggia l'amore per lei.

L'uomo trascorrerà la notte all'aperto, ma non si renderà conto della bassa temperatura e si prenderà una polmonite.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Annabelle fugge dalla baita

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 14 al 18 settembre, Paul sarà assai pensieroso e non farà altro che pensare a Romy, l'uomo proverà ancora un grande dolore per la perdita della sua amata, così si recherà presso il luogo che simboleggia l'amore per lei. Lindbergh, però, trascorrerà tutta la notte al freddo e prenderà la polmonite, a causa dell'influenza l'uomo non riuscirà a muoversi ma verrà ritrovato in tempo, così sarà trasferito d'urgenza all'ospedale più vicino. Successivamente Lucy scoprirà che Paul è stato ricoverato, così andrà subito a trovarlo.

Ehrlinger racconterà all'uomo tutti i dettagli riguardo la sua convalescenza, intanto Annabelle riuscirà a fuggire dalla baita nella quale è prigioniera e si metterà immediatamente in contatto con Christoph.

Annabelle propone un accordo a Christoph

Christoph sarà impegnato con i preparativi delle nozze di Nadja Holler e Tim Degen, poi l'uomo riceverà una telefonata alquanto inaspettata da Annabelle, la quale appena fuggita dalla baita, sarà desiderosa di scusarsi con lui il prima possibile.

Sullivan ammetterà quindi a Saalfeld di essersi pentita di tutti gli errori commessi in passato e sembrerà notevolmente dispiaciuta. Poi Annabelle proporrà un accordo a Christoph: se lui riuscirà a scoprire chi è il suo padre biologico, allora lei gli cederà con piacere tutte le quote dell'hotel.

Christoph cerca il padre di Annabelle

Christoph sarà assai meravigliato della proposta di Annabelle, ma accetterà subito, l'uomo infatti non starà nella pelle all'idea di avere tutte le quote dell'albergo. L'unica condizione dell'accordo di Annabelle Sullivan, però è quella di ritrovare il suo vero padre, per tale ragione Saalfeld si metterà immediatamente alla ricerca dell'uomo e comincerà a indagare sui possibili candidati da individuare.