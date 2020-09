Tina Cipollari e Gemma Galgani non vanno d'accordo e, durante le puntate di Uomini e donne, la dama torinese è spesso vittima degli attacchi da parte dell'opinionista. In un'intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine, in edicola da venerdì 18 settembre, l'ex moglie di Nalli ha espresso la sua opinione su Gemma.

Tina Cipollari sul lifting di Gemma Galgani

Gemma Galgani, durante il periodo estivo, ha deciso di sottoporsi ad un intervento per fare il lifting al volto e l'operazione fatta dalla dama è stata motivo di critiche da parte dell'opinionista di Uomini e Donne. Nel corso dell'intervista al settimanale, Tina Cipollari ha spiegato cosa l'ha portata a giudicare negativamente la scelta della Galgani.

L'ex concorrente di Pechino Express ha sottolineato che Gemma non ha deciso di fare un cambio di look modificando semplicemente la pettinatura, ma si è rifatta il volto, ricordando che in passato aveva attaccato le signore che ricorrevano alla chirurgia plastica: ''Nel suo mirino fino a poco tempo fa c'ero anche io''. La Cipollari ha sempre ammesso di essersi ritoccata solo le labbra. L'opinionista ha spiegato che non critica la scelta del lifting, ma l'incoerenza della Galgani che, in diverse occasioni, ha affermato di essere molto orgogliosa delle rughe presenti sul suo viso.

Per Tina Cipollari Gemma Galgani è arrogante

Tina Cipollari ha detto che un chirurgo plastico può riuscire a cambiare l'aspetto esteriore di una persona, modificando il fisico di una donna, ma non può apportare modifiche al carattere.

Secondo l'opinionista di Uomini e Donne, Gemma è arrogante e antipatica. In particolar modo, a detta di Tina, la Galgani rinfaccerebbe alcune confessioni che i suoi corteggiatori le fanno, raccontando i loro segreti in pubblico nel momento in cui la loro frequentazione termina. La Cipollari ha detto che con il suo modo di fare, la dama torinese non può trovare l'amore.

L'opinione di Tina sui tronisti e sullo studio

Tina Cipollari ha espresso la sua opinione in merito alle nuove troniste e ha detto che le sembrano due ragazze veramente in gamba, riguardo ai ragazzi ha affermato che le piacciono molto e le sono sembrati due persone senza troppi grilli per la testa. Secondo Tina, i due nuovi tronisti sarebbero intenzionati realmente a trovare l'amore all'interno del dating show.

Riguardo al nuovo studio, Tina è stata contenta per le novità e, a tal proposito, la Cipollari ha affermato di essere soddisfatta perché ora può vedere le esterne della Galgani comodamente seduta sulla sua sedia, senza doversi girare come faceva negli anni passati, non avendo più il video alle sue spalle.