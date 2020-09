Oggi 16 settembre, andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne. Dopo l'ampia parentesi dedicata a Gemma e Nicola della scorsa puntata, questa volta spazio ad Armando Incarnato, il quale chiuderà la conoscenza appena avviata con una dama. Una decisione che scatenerà la furia di Tina Cipollari, la quale accuserà il cavaliere di essere nel programma solo per aumentare la sua visibilità. Un duro scontro dai toni accessi che vedrà anche il pubblico schierarsi dalla parte dell'opinionista. Per quanto riguarda il Trono Classico, spazio all'esterna di Sophie con Facundo.

Spoiler U&D 16 settembre: Armando Incarnato chiude con una dama

Nuovo appuntamento con Uomini e donne questo pomeriggio a partire dalle 14.45 su Canale 5. La nuova formula, che vede il filone senior mischiarsi con il Trono Classico, sembra piacere al pubblico che, ogni giorno, segue con interesse le vicende dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Quanto in onda oggi, fa riferimento alla registrazione avvenuta lo scorso 3 settembre, le cui anticipazioni giungono direttamente dal sito Il Vicolo delle news. Dopo aver visto nella scorsa puntata, l'acceso scontro tra Gemma e Nicola Vivarelli, oggi spazio al cavaliere partenopeo Armando Incarnato. L'uomo deciderà di troncare la conoscenza appena avviata con una delle dame del parterre.

La furia di Tina contro Armando nella nuova puntata di U&D

La decisione di Armando, scatenerà la reazione di Tina Cipollari che non perderà occasione per scagliarsi contro di lui. Da quanto si apprende infatti, l'opinionista farà presente come tutte le frequentazioni del cavaliere finiscano sempre allo stesso modo.

Per Tina dunque, Armando non sarebbe interessato a cercare l'anima gemella ma sarebbe a Uomini e donne solo per stare in televisione. Scintille in studio tra Tina e Incarnato, con molta parte del pubblico presente, schierato dalla parte dell'opinionista. Per Armando, attaccato su più fronti, non si prospetterà un pomeriggio facile.

Uomini e donne, spoiler: Sophie esce con Facundo

Passando invece al trono dei giovani, attraverso le anticipazioni de Il Vicolo delle news, si viene a sapere che Sophie sarà uscita in esterna con il giovane argentino Facundo. Come noto, il corteggiatore inizialmente si era presentato per l'altra tronista Jessica, salvo poi cambiare idea. In puntata, verrà mostrata l'uscita di Sophie con Facundo, che sembrerà essere andata abbastanza bene, così come quelle realizzate da Jessica con Davide e Simone.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla visione della puntata di Uomini e donne di oggi 16 settembre. L'orario è quello consueto delle 14.45 su Canale 5.