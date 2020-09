Sembra non esserci molta simpatia tra due napoletani di U&D. Dopo che Karina Cascella l'ha stroncato su Instagram dandogli del "pesante", Armando Incarnato ha postato una Stories piuttosto polemica per difendersi. Il cavaliere del Trono Over ha lasciato intendere di sapere molte cose soprattutto sul passato dell'opinionista e le ha suggerito, con ironia, di smetterla di rifarsi.

Il cavaliere di U&D risponde all'affondo di Karina

Dopo qualche giorno di silenzio, Armando Incarnato ha deciso di replicare all'attacco che gli ha sferrato Karina Cascella sui social network. Alla conterranea che l'ha contestato su Instagram per il comportamento che ha a U&D con le dame ("Che cantilena che fa, e ti credo che non trovi nessuna.

E chi ti piglia!"), il cavaliere ha rivolto parole molto dure che certamente non faranno piacere alla diretta interessata.

In una Stories che ha pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo, il protagonista del Trono Over ha tirato in ballo l'opinionista Mediaset, ma senza mai nominarla espressamente: da alcune cose che ha scritto, però, è palese che si riferisse a lei. Lo sfogo del napoletano è iniziato col seguente avvertimento alla 'rivale': "Attenta a giudicare il mio presente, potrei raccontare il tuo passato". Incarnato ha lasciato intendere di essere a conoscenza di alcuni particolari della vita di Karina, per la precisione di quando viveva ancora nella sua stessa città, Napoli.

Le stoccate di Armando all'ex opinionista di U&D

Tra le tante cose che il cavaliere di U&D ha voluto dire a Karina tramite i social network, spicca sicuramente il 'suggerimento' che le ha dato a tacere sul suo conto per evitare che trapelino retroscena inediti della sua vita, soprattutto quella che faceva in Campania prima di trasferirsi a Milano per lavoro e per amore.

Armando, però, ha attaccato la Cascella anche con frasi un po' meno intimidatorie come: "Sei semplicemente una bandiera che si gira al vento", oppure "Sei come i km della mia macchina a motore spento: zero". Il napoletano è apparso piuttosto arrabbiato con l'opinionista che solo pochi giorni fa l'ha punzecchiato sul web schierandosi dalla parte delle dame che continuano a rifiutarlo, e alla quale ha anche detto: "La differenza tra me e te, è che io non mi faccio prendere ma prendo.

Trovati un lavoro invece di parlare di me".

Il protagonista del Trono Over, poi, ha citato una persona cara a Karina quando ha aggiunto: "Avresti dovuto imparare rispetto ed educazione da quella donna che ti ha ospitato e dato da mangiare per tanti anni. Invece peggiori sempre di più".

Karina e Armando: botta e risposta a distanza

Lo sfogo che il cavaliere di U&D ha avuto ieri su Instagram contro Karina, si è concluso con un'altra stoccata alla napoletana e al suo appariscente aspetto fisico. "Devi passare altre 300 volte dal chirurgo per poterti avvalere della facoltà di prendere e non di essere presa", ha tuonato Armando sui social network. Il messaggio del napoletano si è concluso così: "Taggati da sola, che neanche so come ti chiami".

Stando alle parole che ha scritto nella sua polemica IG Stories, sembra che Incarnato conosca bene la Cascella e il suo passato, tant'è che le ha consigliato con tono deciso di tacere sul suo conto perché potrebbe svelare particolari della sua vita a Napoli. Per il momento, l'opinionista di molte trasmissioni Mediaset non ha ancora risposto ai ripetuti attacchi di Armando ma, conoscendo il suo carattere schietto e senza filtri, è molto probabile che nelle prossime ore pubblichi qualche video o foto per ribattere al rivale e all'avvertimento che le ha fatto.