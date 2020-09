Nella puntata del 16 settembre di Uomini e donne a farla da padrone sono state le parole con le quali Maria De Filippi ha difeso una dama del parterre. Dopo che Nicola si è lamentato con Roberta delle avance che gli ha fatto Valentina la sera precedente a cena, la presentatrice ha alzato la voce per rimproverare lui e tutte le protagoniste del cast che stavano dando della persona "facile" alla collega.

Proposta di dormire insieme a un nuovo cavaliere di U&D

Si chiama Nicola ma non è Vivarelli (l'ex di Gemma Galgani), la new entry di U&D che ha monopolizzato gran parte della puntata del 16 settembre.

Il cavaliere, infatti, è stato chiamato a centro studio per raccontare gli sviluppi che hanno avuto sue tre conoscenze in settimana: una con Roberta, l'altra con Carlotta e l'ultima con Valentina.

Se Roberta ha dato una versione piuttosto decisa dei fatti (sostenendo che l'uomo sarebbe interessato solo a lei e le altre le vedrebbe "tanto per"), il diretto interessato ci ha tenuto a fare delle precisazioni quando ha preso parola davanti alle telecamere.

Nicola ha fatto sapere che l'unica dama con la quale non si è trovato bene, dopo un'uscita, è Valentina: dopo aver cenato assieme, lui l'ha riaccompagnata in albergo e lei gli ha chiesto di salire in camera per passare la notte vicini.

Il protagonista del trono over, però, oggi si è vantato di aver rifiutato la proposta della donna, descrivendosi come una persona rara perché gran parte dei suoi colleghi del parterre non avrebbero detto no a un invito del genere.

La sfuriata di Maria ad alcuni protagonisti di U&D

Nell'ascoltare Nicola, e il racconto dettagliato che quest'ultimo ha fatto a Roberta della serata con Valentina, Maria De Filippi non c'ha visto più e ha deciso di prendere le parti di colei che in quel momento stava passando come una persona "leggera" che chiede a qualcuno di trascorrere la notte insieme al primo appuntamento.

"Non bollate subito una donna come facile", ha esordito la conduttrice di U&D rivolgendosi al pubblico presente in studio e alle dame che hanno immediatamente attaccato la collega per la proposta che ha fatto al cavaliere, la padrona di casa ha aggiunto: "Ma come fate ad applaudire. Un uomo che è un signore, non va a dire tutto a Roberta".

"Siccome qui nessuno è santo, non venirmi a dire che ti sei sentito turbato dalle sue parole", ha proseguito la presentatrice.

Nicola ha provato a giustificarsi dicendo di non essersi mai vantato del rifiuto, anzi di aver provato disgusto quando gli è stato chiesto di salire in camera d'albergo. Queste affermazioni, anziché aiutare Nicola, hanno peggiorato la sua immagine agli occhi di Maria.

Feeling alle stelle tra Jessica e Davide a U&D

La puntata di U&D di mercoledì 16 settembre, è iniziata con la messa in onda della romantica esterna tra Davide e Jessica. I due, prima d'incontrarsi in un giardino, si sono scambiati del dolci messaggini (sempre con la supervisione della redazione), palesando l'interesse che provano l'uno per l'altro.

La tronista romana, infatti, anche in studio ha ammesso di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per il corteggiatore che somiglia a Can Yaman, ma vuole lo stesso andare piano per evitare una delusione.

Sempre oggi, i telespettatori hanno assistito all'ennesimo battibecco tra Gemma e Nicola: i due ex hanno continuato ad attaccarsi dopo la fine della loro frequentazione, senza trovare ancora un punto d'incontro.

La strigliata di Maria De Filippi al pubblico presente, alla new entry Nicola e ad alcune dame del parterre, resta il momento più alto dell'appuntamento odierno con il dating show.