Le parole che Nicola Vivarelli ha riservato a Gemma Galgani nella puntata di U&D del 15 settembre, non sono andate giù ad una cara amica della dama. Ida Platano, infatti, ha usato il suo profilo Instagram per replicare agli attacchi che il cavaliere ha fatto alla 70enne davanti alle telecamere: l'ex dama ha invitato il giovane a provare vergogna per come si è comportato con una signora molto più grande di lui.

Il parere di Ida sulla rottura tra Gemma e Sirius a U&D

Ieri, martedì 15 settembre, è andata in onda una puntata piuttosto movimentata di Uomini e donne: Gemma Galgani, infatti, è stata presa di mira dall'ex Nicola con parole poco carine e un pizzico di aggressività.

Dopo aver visto la romantica esterna che la ex ha fatto col signor Paolo, Sirius è entrato in studio ed ha sbottato: "Sei ridicola. Tu non hai 70 anni, hai la testa di una tredicenne. Ti devi vergognare. Non solo hai perso me, ma anche la credibilità delle persone".

Di fronte a queste affermazioni, la dama ha reagito con forza, invitando il ragazzo ha portare rispetto ad una persona molto più grande di lui.

Ad assistere a questa lite, è stata anche una cara amica della torinese, nonché una delle più amate protagoniste del Trono Over. Ida Platano, dopo aver visto Vivarelli attaccare la dama torinese con termini forti ed irrispettosi, ha pubblicato una Instagram Stories per rispondergli a tono.

Ida spettatrice ma non più protagonista di U&D

"Vergognati tu", ha scritto Ida nella IG Stories che ha dedicato a Nicola mentre guardava la puntata di ieri di U&D.

L'ex dama, inoltre, ha accompagnato le sue parole con un'emoticon che rappresenta il disgusto, come a voler informare i suoi tantissimi followers di essere colpita in negativo dalle offese che il 26enne ha rivolto alla sua amica davanti alle telecamere.

La Platano continua a seguire il dating-show che le ha dato popolarità anche se non partecipa più alle registrazioni. La bresciana ha fatto la sua ultima apparizione agli studi Elios la scorsa primavera quando, in collegamento da casa con l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri, ha commentato le conoscenze in chat della Galgani.

I fan del programma si aspettavano che Maria De Filippi invitasse l'ormai ex coppia ad almeno una delle puntate della nuova stagione per spiegare i motivi della loro rottura, ma per ora questo non è ancora avvenuto non si sa se per volere della redazione oppure dei due.

Gemma e Nicola ai ferri corti a U&D

È passata poco più di una settimana da quando U&D è tornato a far compagnia ai telespettatori dopo la lunga pausa estiva. Le prime puntate della stagione 2020/2021 del dating-show, sono state dedicate soprattutto a Gemma Galgani e alla presentazione dei quattro nuovi tronisti.

La dama del Trono Over, in particolare, ha spiazzato il pubblico a casa con un volto ringiovanito: durante le vacanze, infatti, la 70enne ha fatto un lifting ed oggi sfoggia orgogliosa il suo viso senza rughe.

In ambito sentimentale, però, per la torinese le cose non vanno così bene. La frequentazione con Nicola Vivarelli è finita in malo modo: i due hanno smesso di sentirsi e vedersi dopo che lei si è sottoposta all'intervento e non ha detto nulla a nessuno per non rovinare l'effetto sorpresa al suo rientro in studio.

Sirius sostiene di essersi sentito usato dalla ex nel periodo in cui si sono conosciuti, ma lei si difende dicendo che la loro storia non aveva futuro e l'unico obiettivo del ragazzo era quello di entrare a far parte del cast fisso della trasmissione e non quello di fidanzarsi con lei.

Gli attriti tra Gemma e Nicola hanno toccato il loro apice nella puntata del 15 settembre, quando lui l'ha etichettata con termini come "ridicola" e lei l'ha zittito affermando: "Ragazzino, porta rispetto ad una signora della mia età".