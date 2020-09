Sono trapelate le anticipazioni relative alla registrazione del 19 settembre di Uomini e donne. Gemma è stata criticata da Paolo per l'aspetto fisico, mentre Nicola sta continuando a conoscere Veronica. Per quanto riguarda il trono classico, Sophie ha deciso di mandar via i suoi corteggiatori perché nessuno di loro ha occupato i suoi pensieri durante la settimana. Jessica, invece, ha scelto Davide a meno di un mese dal loro primo incontro.

Paolo allontana Gemma a Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, le riprese di sabato 19 settembre sono cominciate con il consueto sfogo di Gemma Galgani al termine della puntata precedente.

La dama si è lamentata dell'atteggiamento che ha avuto Paolo nei suoi confronti dopo la loro conoscenza.

Il cavaliere si è giustificato dicendo che, se la frequentazione con la torinese non è andata avanti, è perché lui non prova nulla e Gemma non gli piace. Queste esternazioni hanno un po' deluso Galgani. Quest'ultima ha anche avuto un battibecco con Tina Cipollari: entrambe continuano a litigare soprattutto per la scelta della 70enne di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica dopo essersi sempre detta contraria ai ritocchini a qualsiasi età.

Lucrezia ancora indecisa a U&D tra Armando e Gianluca

Un altro protagonista della puntata registrata il 19 settembre è stato Armando Incarnato: il cavaliere del trono over sta continuando a corteggiare Lucrezia che interessa anche al tronista Gianluca.

La ragazza ha ballato con il napoletano, facendo storcere un po' il naso a De Matteis che non ha mai nascosto l'attrazione che prova nei suoi confronti.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che sta proseguendo la conoscenza tra Nicola Vivarelli e Veronica: i due stanno uscendo insieme (lei non era presente in studio per altri impegni) e lui ha rifiutato tre persone che avevano contattato la redazione per corteggiarlo.

Per quanto riguarda il trono classico, Camilla ha scelto chi corteggerà: dopo essere uscita in esterna sia con Davide che con Gianluca, la giovane ha scelto il secondo perché ritiene che ci sia una maggiore affinità. Il pugliese, dunque, ha ricevuto un "due di picche" dalla ragazza che gli era piaciuta molto fin da subito.

Jessica e Davide prima coppia di U&D

La registrazione di sabato 19 settembre si è aperta con un colpo di scena: Jessica Antonini ha comunicato la sua decisione di lasciare il programma perché ha trovato l'anima gemella.

La tronista ha scelto Davide Lo Russo - il corteggiatore che molti spettatori hanno indicato come il sosia di Can Yaman - e ha ricevuto un sì come risposta. Si è formata così la prima coppia della stagione 2020/2021 del dating show, anche se i due giovani non si sono potuti baciare dinanzi alle telecamere nel rispetto delle norme anti Covid-19.

L'altra protagonista del trono classico, Sophie Codegoni, ha eliminato tutti i suoi corteggiatori, compresi Facundo e Ludovico. Quando le è stato chiesto come mai ha preso una decisione così drastica, la 18enne ha detto che tutte le volte in cui è tornata a casa non ha mai pensato a nessuno dei ragazzi presenti, dunque per lei è più giusto ricominciare da zero.

La puntata è terminata con la prima sfilata dell'anno: ha vinto Carlotta, mentre Gemma Galgani si è classificata seconda con il disappunto di Tina Cipollari.