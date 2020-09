Caos nella seconda puntata di Uomini e donne andata in onda l'8 settembre. Protagoniste Pamela Barretta e Tina Cipollari. Le due si sono scontrate a causa dell'atteggiamento ossessivo di Pamela nei confronti del suo ex Enzo Capo. La lite è scoppiata nel momento in cui è uscito fuori che Pamela si sarebbe procurata il numero di Tina solo per avere delucidazioni su ciò che si erano detti lei ed Enzo Capo nel corso di un evento a Napoli. Numero che Tina sostiene di non aver mai dato a Pamela. Quest'ultima, al termine della puntata, ha mostrato su Instagram un bigliettino che smentirebbe le parole dell'opinionista.

Pamela replica a Tina su Ig: 'Non sono pazza'

Guerra aperta tra Tina Cipollari e Pamela Barretta. Le due hanno dato vita ad un acceso scontro nella puntata pomeridiana di Uomini e donne, dove l'opinionista le ha dato della 'pazza'. Il comportamento ossessivo di Pamela nei confronti di Enzo, è stato mal digerito dalla Cipollari, la quale si è infastidita nel momento in cui Pamela si sarebbe procurata anche il suo numero di telefono per avere informazioni sul cavaliere. Il numero in questione, non sarebbe mai stato dato da Tina a Pamela, come invece sostenuto da quest'ultima. Solo al termine della puntata, Pamela ha voluto difendersi dagli attacchi di Tina attraverso delle Instagram Stories : 'Non sono pazza, non sono una stalker'.

Pamela replica furiosa alle accuse di Tina mostrando le sue 'prove' su Ig

Pamela Barretta ha scelto Instagram per mostrare il bigliettino che conterrebbe il numero telefonico di Tina. 'Quando volete possiamo fare la prova calligrafica' ha sostenuto la dama che, in questo modo, ha cercato di avvalorare la sua tesi : 'Questa è la calligrafia di Tina'.

Una Pamela arrabbiata ma molto decisa, quella che appare sui social e che ha voluto rispedire al mittente le accuse che la vedevano come una stalker o una persona che va in giro per tutta Italia a cedere numeri di altre persone.

Pamela Barretta fuori da U&D dopo la lite con Tina

Non ci sta Pamela a passare per quella che non è, ed ora si attende una risposta da parte della sua antagonista.

Stando a quanto visto in puntata e confermato anche dalla donna su Instagram, pare che Pamela non abbia nessuna intenzione di fare ritorno a Uomini e donne. Dopo essere stata definita pazza e malata da Tina Cipollari, per Pamela era necessario solo mostrare le prove della sua verità. Tra le altre cose, l'ex dama di U&D, ha puntualizzato come il messaggio inviato da lei a Tina in estate, fosse un sms dai toni pacati ed educati. Si è trattato solo di un messaggio, lo stalker è ben altro, ha aggiunto Pamela. Intanto Enzo, dopo aver confermato di essere single, dovrebbe sedersi di nuovo nel parterre maschile del dating show di Maria De Filippi.