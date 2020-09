In attesa di scoprire gli sviluppi del matrimonio tra Niko e Susanna, procedono le altre trame di Un posto al sole. In particolare, la prossima settimana verrà dato molto spazio ad altre due coppie storiche della soap opera partenopea. Eugenio e Viola saranno sempre più in crisi e quest'ultima si appresterà a prendere una decisione molto importante per il loro futuro. Nel frattempo la recita di Irene potrebbe essere motivo di riavvicinamento per Filippo e Serena. A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole relative a queste due storyline che andranno in onda dal 7 all'11 settembre alle 20:45 su Rai 3.

Viola decide di partire

A quanto pare Viola (Ilenia Lazzarin) ha deciso di non perdonare Eugenio (Paolo Romano) per quello che è accaduto con Susanna (Agnese Lorenzini). Nei prossimi episodi di Un posto al sole, la coppia si troverà a dover affrontare l'ennesimo scossone. La Bruni sarà sempre più ostile nei confronti del marito e si mostrerà irremovibile nella sua decisione di tenerlo fuori dalla sua vita. I due avranno altre liti e giungeranno a un punto di non ritorno facendo giungere i livelli di tensioni a limiti critici. Successivamente Viola si sfogherà con Filippo (Michelangelo Tommaso) rivelando all'amico tutto il suo disagio per quanto le sta succedendo. Sartori, molto provato dalla separazione con la moglie, metterà in guardia la donna invitandola a non mandare all'aria il suo matrimonio.

Il tentativo di Eugenio

Nonostante i consigli di amici e familiari, Viola sembrerà intenzionata a rompere definitivamente con Eugenio e deciderà di lasciare Napoli. Dopo avere appreso la notizia, Nicotera cercherà di far ragionare la donna, ma Bruni non vorrà sentire ragione ed ergerà un muro tra lei e il marito.

Dinanzi al rischio che la donna possa andare via Eugenio farà un ultimo tentativo disperato per riconquistare la moglie. Tuttavia, dalle anticipazioni non viene chiarito se l'uomo riuscirà o meno nell'intento di salvare il suo matrimonio all'ultimo momento.

Filippo e Serena si riavvicinano

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, la piccola Irene (Greta Putaturo) si preparerà a partecipare alla sua recita scolastica.

Purtroppo un imprevisto, che non viene svelato, impedirà a Serena (Miriam Candurro) di essere presente fisicamente all'evento. Fortunatamente Filippo e la bambina escogiteranno uno stratagemma per permettere alla Cirillo di assistere ugualmente allo spettacolo e questo colpirà molto la donna. Dinanzi allo svilupparsi degli ultimi eventi, Serena inizierà a ripensare con molta nostalgia ai momenti felici trascorsi assieme a Filippo e alla piccola Irene.