Le anticipazioni della nota soap opera Un posto al sole sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 14 a venerdì 18 settembre, Giulia sarà notevolmente delusa da quello che credeva essere Marcello Sermonti, ma cercherà in tutti i modi di dimenticarsi dell'assurda vicenda e di andare avanti al meglio. Intanto Marina cercherà in tutti i modi di terminare la realizzazione della barca del magnate russo. Serena e Filippo, invece, saranno ormai ai ferri corti e avranno un'altra brutta discussione, pertanto la coppia si ritroverà nuovamente in conflitto.

Successivamente Giulia non riuscirà a mettere da parte l'inganno ricevuto dal "finto" Marcello, così deciderà di andarlo a cercare e di avere un confronto con lui, ma quando lo troverà non sarà facile per lei superare la vicenda.

Giulia delusa da Marcello

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 14 al 18 settembre, Giulia sarà assai angosciata e delusa dopo la truffa subita da parte dell'uomo che si nascondeva dietro la falsa identità di Marcello Sermonti, poi la donna farà una scoperta alquanto inaspettata. Nel frattempo Patrizio farà una proposta per far aumentare il successo del Vulcano, ma Silvia non sarà d'accordo con l'idea dell'uomo, pertanto i due avranno una discussione.

Ferri, invece, non sarà disposto a rinunciare a Marina, quest'ultima metterà in campo tutte le risorse dei cantieri per realizzare la barca di lusso del magnate russo. Successivamente Giulia deciderà di lasciarsi alle spalle la brutta vicenda riguardante il "finto" Marcello, ma accadrà un evento che la costringerà a pensare all'uomo.

Giulia vuole trovare il finto Marcello

Lara parlerà con un misterioso uomo, mentre Silvia rifiuterà di partecipare alla trasmissione televisiva, pertanto Patrizio deciderà di fare di testa sua. Giulia fallirà nel tentativo di lasciarsi alle spalle la storia di Marcello, così deciderà di trovare l'uomo che l'ha ingannata senza scrupoli.

Frattanto Filippo e Serena non riusciranno a rimanere tranquilli per molto tempo, i due infatti avranno una nuova discussione. Più tardi Patrizio sarà convinto a partecipare al programma televisivo, ma vorrà che anche Silvia accetti il suo ruolo. Niko, invece, riceverà un aiuto che proprio non si aspettava.

Filippo e Serena in conflitto

Giulia andrà a confrontarsi con l'uomo che l'ha ingannata, ma l'incontro con il finto Marcello non sarà tanto facile da affrontare per la donna, la quale si sentirà notevolmente turbata e disperata. Nel frattempo Serena e Filippo continueranno a essere in conflitto, anche a causa dell'udienza di separazione ormai imminente. Successivamente il processo avrà inizio e Filippo chiamerà a testimoniare Beatrice.

Infine, si scoprirà che l'uomo che ha ingannato Giulia si chiama Marco Modica, l'uomo avrà in mente un piano per evitare di essere denunciato.