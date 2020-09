Arrivano le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, ambientata nella Spagna cittadina dei primi decenni del ventesimo secolo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 13 al 18 settembre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai piani di Bellita di sabotare la relazione fra Cinta ed Emilio, alla reazione furiosa di Lolita alla notizia della complicità fra Genoveva e Alfredo, ai piani di Ursula per controllare meglio Felipe e al processo per la condanna di Liberto.

Cinta confida a Rafael di amare Emilio

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Cinta chiederà a Rafael di non raccontare ai Dominguez che lei è ancora innamorata di Emilio. Il giovane manterrà il silenzio ma la notizia giungerà comunque alle orecchie di Bellita che non nè sarà molto felice. La Dominguez, infatti, manderà a chiamare Felicity per chiederle di aiutarla ad allontanare definitivamente sua figlia da Emilio. Rosina rimarrà molto sorpresa nello scoprire che Liberto ha deciso di vendere i suoi libri per avere più liquidità. Alfredo Bryce rivelerà a Lolita che Genoveva è sempre stata sua complice in tutto quello che lui ha fatto ad Acacias, compresa la truffa del Banco Americano in cui tutti gli abitanti del quartiere hanno perso i loro risparmi.

Le rivelazioni dell'uomo faranno andare su tutte le furie Lolita che in preda ad un attacco d'ira, aggredirà la Salmeron per farle del male.

Ha inizio il processo contro Liberto

In preda alla rabbia, Lolita accuserà pubblicamente Genoveva di non essere una vittima del marito ma una sua complice a tutti gli effetti.

Nel frattempo, Ursula andrà a trovare Marcia e le suggerirà di sedurre Felipe per guadagnarsi la sua fiducia. Camino cercherà di mettere in guardia Cesareo quando un ladro dai capelli rossi lo inseguirà armato di un coltello. Felipe andrà a trovare Genoveva per confortarla e risollevarle il morale dopo quanto successo in strada con Lolita.

L'iniziativa dell'avvocato spingerà Salmeron a continuare a fingere di essere sempre stata all'oscuro delle malefatte del marito. Vedendo la donna così afflitta ed infelice, Felipe le chiederà di accompagnarlo alla serata organizzata all'ambasciata brasiliana.

Giorni dopo, Genoveva parteciperà alla prima udienza del processo in cui è imputato il povero Liberto. In quell'occasione, Salmeron si contraddirà diverse volte favorendo involontariamente il suo presunto aguzzino. Più tardi però, l'intervento di Alfredo in aula ribalterà completamente la situazione, facendo diminuire moltissimo le possibilità che Liberto possa essere assolto.