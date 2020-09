La settimana dal 5 al 9 ottobre sarà colma di suspense per i fan di Una vita. La sorpresa di Liberto per Rosina non andrà a buon fine e questo finirà per spezzare il cuore dell'uomo. Mentre Susana cercherà di tenere d'occhio Liberto, Ursula manderà uno scagnozzo ad aggredire la povera Marcia. Sconvolto per l'accaduto, Felipe taglierà i ponti con Genoveva. Intanto, ad Acacias 38 arriverà la promessa sposa di Emilio.

Anticipazioni Una Vita, Liberto perde Rosina

La sorpresa che Liberto ha organizzato con l’aiuto dei vicini di Acacias, al fine di riconquistare la sua Rosina, non sembrerà sortire l’effetto sperato.

La madre di Leonor non ne vorrà sapere di rimanere nel quartiere e sarà fermamente decisa a recarsi in Portogallo dalla figlia. Il giorno della partenza arriverà a grandi passi e finirà per rattristare Liberto. Quest’ultimo, del tutto certo di aver perso la donna della sua vita, sprofonderà in uno stato di sconsolazione che desterà preoccupazioni in Susana. L'amica di Rosina deciderà di tenerlo d’occhio e chiederà aiuto ai Palacios e a Casilda. Tutti loro cercheranno, invano, di sollevare l’umore a Liberto e di controllarlo.

Emilio respinge la proposta di Cinta

Cinta, con l’aiuto di Antonito, riuscirà ad acquistare dei biglietti ferroviari per tentare la fuga da Acacias 38 assieme all’amato Emilio.

Il ragazzo, però, si rifiuterà di scappare in quel modo e respingerà la proposta di Cinta. Pur di proteggere la figlia, Bellita prenderà dei provvedimenti e la iscriverà a lezioni di canto lirico, ma la ragazza dovrà fare i conti con l’arrivo della promessa sposa di Emilio, Angelines.

Genoveva continuerà a collaborare con Felipe.

L’avvocato giungerà sulle tracce di Eladio e cercherà di estorcergli una confessione schiacciante, ma il giovane sarà divorato dalla paura e si rifiuterà di denunciare il suo aguzzino. Eladio, inoltre, chiederà del denaro per poter fuggire. Alfredo andrà su tutte le furie quando si renderà conto di aver ricevuto delle informazioni sbagliate sul luogo in cui si trovano Marcia e il suo amante e questo lo farà infuriare non poco.

Ursula punirà Marcia facendola aggredire da uno scagnozzo

Nelle prossime puntate di Una vita, Ursula si offrirà di punire Marcia e chiederà ad uno scagnozzo di aggredire la domestica per strada. L’aggressione terrorizzerà moltissimo la donna la quale cercherà di riprendersi dallo shock. Felipe, invece, sarà a dir poco furibondo per quanto avvenuto a Marcia e, sospettando che il mandante sia Alfredo Bryce, deciderà di prendere le distanze da Genoveva. Quest’ultima, non tollerando l’idea di perdere l’avvocato, prenderà in pugno la situazione e si occuperà di Bryce.