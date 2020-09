Anticipazioni Una vita dal 13 al 18 settembre da non perdere. Nelle nuove puntate in onda su Canale 5, Lolita perderà le staffe accusando pubblicamente Genoveva. La perfida Salmeron, già destabilizzata, finirà anche per contraddirsi al processo contro Liberto, avvantaggiando la sua posizione.

Ci sarà spazio anche per gli intrighi di Ursula che, in combutta con la sua padrona, suggerirà a Marcia di sedurre Felipe. Ovviamente, la ex istitutrice ha in mente un piano diabolico per mettere la brasiliana in difficoltà.

Una vita, le trame della prossima settimana su Canale 5

Dopo una lunga riflessione, Cinta capisce di essere ancora innamorata di Emilio e rivela tutto a Rafael.

La giovane lo prega di non dire nulla a Bellita a Jose, certa che i genitori non la appoggino. In effetti, le sue preoccupazioni saranno fondate: Bellita e Felicia, al corrente della relazione tra i loro figli, faranno di tutto per farli separare.

Nelle puntate di Una Vita della prossima settimana, Rosina proverà a riavvicinarsi a Liberto dopo la scoperta del tradimento con Genoveva, venendo a sapere il reale motivo che l'ha spinto a vendere gli amati libri. Intanto Alfredo, deluso dal comportamento della moglie, rivela a Lolita che Genoveva è stata sempre sua complice per rovinare i vicini.

Uno schiaffo nel mezzo della piazza

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che Lolita, fuori di sé, incontrerà in piazza Genoveva.

Dopo averle urlato tutta la sua rabbia, la schiaffeggerà tra lo stupore dei vicini. Salmeron, avvilita, verrà consolata da Felipe e inizierà a maturare un sentimento nei suoi confronti. L'avvocato le proporrà di accompagnarlo all'ambasciata, risollevando il suo orgoglio di donna. Genoveva però non sa che Alvarez-Hermoso ha un interesse per Marcia, la dolce domestica che da poco ha preso servizio presso di lui.

Il piano di Ursula contro Marcia, anticipazioni Una Vita

In combutta con Genoveva, Ursula inizierà a tramare contro Marcia, inconsapevole di quanta cattiveria sia circondata. Dicenta le suggerirà di sedurre Felipe, sapendo di innescare una carambola di eventi avversi. Nel frattempo, Camino si spaventerà vedendo Cesareo inseguito dal misterioso ladro con i capelli rossi...

chi sarà?

Infine, nelle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5 dal 13 al 18 settembre, ci sarà l'udienza preliminare per Liberto, accusato di aver abusato e maltrattato Genoveva. Salmeron racconterà una versione dei fatti piuttosto contraddittoria, tanto che il giudice inizierà a pensare che Liberto sia innocente. A ribaltare la situazione sarà Alfredo, deciso a incriminare il marito di Rosina e farlo finire dietro le sbarre.