Una vita nei prossimi episodi darà grande spazio alla story-line che vede protagonisti Emilio Pasamar e Cinta Dominguez. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 4 al 10 ottobre, rivelano che il giovane sarà rassegnato a sposare Angelines per onorare il patto stabilito tempo addietro con Ledesma, ma la cantante gli offrirà aiuto per rompere il fidanzamento. Dominguez progetterà una fuga notturna con il suo innamorato e per metterla in pratica si avvarrà dell'aiuto di Antonito. Nel frattempo, scopriremo attraverso un flashback che Camino ha subito una violenza da parte di Federico Valdeza mentre Liberto non riuscirà a riconquistare Rosina.

Infine, Marcia subirà un'aggressione e Felipe sospetterà di Alfredo Bryce, Angelines arriverà nel quartiere.

Una vita, trame 4-10 ottobre: Camino ha subito una violenza

Le trame Una vita relative agli episodi in onda dal 4 al 10 ottobre, rivelano che scopriremo finalmente il motivo per il quale Camino aveva perso l'uso della parola. La ragazza, tempo addietro ha subito una violenza da Federico Valdeza, il figlio del proprietario della tenuta agricola dove lavorava con sua madre e suo fratello prima di giungere ad Acacias. Nel frattempo, proprio quando Emilio sembrerà rassegnato a contrarre matrimonio con la figlia di Ledesma per onorare il patto stabilito con lui, Cinta gli offrirà il suo aiuto per evitare che ciò accada.

Poco dopo, Alfredo sempre più sospettoso nei confronti della consorte che a suo avviso esce troppo spesso di casa, intimerà a Marcia di dargli più informazioni circa il rapporto esistente tra Felipe e Genoveva.

Una vita, spoiler fino al 10 ottobre: Cinta organizza la fuga con Emilio

Liberto, dopo aver appreso che Rosina ha intenzione di trasferirsi in Portogallo da sua figlia Leonor, chiederà l'aiuto di Felicia per organizzare una sorpresa al fine di riconquistarla.

Il suo progetto, però, come si evince dagli spoiler Una vita sugli episodi in onda dal 4 al 10 ottobre, non andrà a buon fine visto che la Rubio non cambierà idea sul loro matrimonio e manterrà fermo il suo proposito di lasciare la Spagna. Nel frattempo, Cinta non volendo rassegnarsi a perdere il suo amato Emilio, penserà che l'unico modo per evitare le nozze tra il Pasamar ed Angelines sia fuggire via con lui.

La ragazza, a tal proposito chiederà aiuto ad Antonito, il quale le farà un piccolo prestito, lei acquisterà due biglietti del treno e proporrà ad Emilio di lasciare insieme la città senza dire nulla a nessuno.

Una vita: ad Acacias arriva Angelines

Nei prossimi episodi di Una vita, Marcia subirà una brutale aggressione dalla quale faticherà a riprendersi e Felipe avrà dei sospetti su chi possa aver compiuto il terribile atto contro la sua domestica. L'avvocato penserà che sia opera di Alfredo Bryce. Nel frattempo, Bellita si dirà pronta a fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere sua figlia. Poco dopo, Ledesma che si era allontanato momentaneamente dal quartiere, tornerà ad Acacias in compagnia di sua figlia Angelines, ovvero la futura sposa di Emilio.

L'uomo l'avrà portata con sé nel quartiere per far sì che lei ed il Pasamar passino del tempo insieme e si conoscano meglio prima di procedere con le nozze.