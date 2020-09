Le anticipazioni della famosa soap opera spagnola Una vita sono ricche di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre su Canale 5 alle 14:10, Rosina Hidalgo, interpretata dall'attrice Sandra Marchena, sarà ormai stanca delle delusioni d'amore ricevute e deciderà di partire per il Portogallo, dove vive sua figlia. Dopo aver scoperto il desiderio della Hidalgo di lasciare Acacias, Liberto sarà molto triste e cercherà di non far partire la donna. Nel frattempo Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez Hermoso saranno sorpresi da Ramon mentre escono da un albergo, subito dopo Palacios parlerà con l'avvocato in merito alle intenzioni della donna.

Rosina vuole lasciare Calle Acacias

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse dal 28 settembre al 2 ottobre, Liberto Séler verrà finalmente assolto da tutte le accuse a suo carico. In seguito Alfredo Bryce sarà sempre più diffidente nei confronti di sua moglie Genoveva, poi l'uomo incontrerà Marcia e la costringerà ad aiutarlo. Nel frattempo Ignacio chiederà a Rosina di tornare insieme a lui, ma la donna rifiuterà immediatamente la proposta, poiché è rimasta troppo delusa dall'amore e non vuole vivere altre sofferenze. Più tardi Rosina rivelerà a Liberto di voler partire per il Portogallo per raggiungere sua figlia, ma l'idea della donna sarà quella di non tornare mai più a Calle Acacias e rifarsi una nuova vita lontano da tutto e tutti, soprattutto dall'uomo che l'ha delusa tanto.

Poco dopo Liberto e Susana scopriranno le intenzioni della Hidalgo: i due resteranno molto sorpresi per l'inaspettata decisione della donna, così proveranno a farle cambiare idea, ma non ci riusciranno.

Ramon sorprende Felipe con Genoveva

Ramon sorprenderà Felipe Alvarez Hermoso mentre esce da un hotel insieme a Genoveva Salmeron.

Subito dopo Palacios si recherà da Felipe e gli rivelerà di averlo visto in compagnia della moglie di Alfredo Bryce, poi gli consiglierà di stare attento alle vere intenzioni della donna, ma l'avvocato non darà molto peso alle parole dell'uomo e risponderà di non preoccuparsi per lui. Successivamente Ramon sarà desideroso di proseguire con la sua vita, così proporrà a Carmen di riprendere in mano i loro progetti matrimoniali, rimasti fermi ormai da troppo tempo.

Liberto sarà notevolmente angosciato per la drastica decisione presa da Rosina e non vorrà che la donna si trasferisca per sempre in Portogallo, così cercherà un modo per farle cambiare idea. Infine, Sèler chiederà a Felicia di convincere la Hidalgo a rimanere ad Acacias insieme a lui.