Marcia, Ursula e Genoveva continueranno a essere le grandi protagoniste delle prossime trame della soap opera Una vita. Gli spoiler rivelano delle importanti novità riguardanti proprio queste tre figure. Durante le prossime puntate della soap opera spagnola, Genoveva si sentirà costretta a fare un gesto sconvolgente. Precisamente la dark lady del paese provocherà la morte di Alfredo Bryce. Dunque la donna rimanendo ormai vedova maledirà la tomba di Alfredo Bryce, recuperando i soldi dei suoi vicini e permettendo a Liberto di ritornare in completa libertà. Quindi la dark lady sarà convinta sempre di più di vivere in completa autonomia la sua storia d'amore con Felipe.

Una Vita spoiler: Felipe confessa di non provare nulla nei confronti di Genoveva

In queste anticipazioni della soap opera Una Vita, l’avvocato confesserà subito a Salmeron che l'avvicinamento passionale nei suoi confronti era soltanto un piano studiato. Nello specifico, l'Hermoso non prova nessun sentimento reale nei suoi confronti. La donna si sentirà frustrata da questa risposta inaspettata e deciderà di andarsene via per sempre da Acacias. Ma, come il pubblico può già immaginare, la donna farà retromarcia quando si ritroverà vicina alla stazione e si presenterà alla riunione del ristorante Nuovo Secolo XX.

Una Vita, la Salmeron deciderà di non lasciare il paese creando un’alleanza molto pericolosa

In queste puntate si scoprirà che Genoveva non avrà nessuna intenzione di lasciare il paese, nonostante Felipe le abbia detto di non provare nessun sentimento nei suoi confronti. La nuova dark lady non si fermerà e deciderà di provare in tutti i modi a riconquistare il cuore dell'Hermoso, rimanendo nel suo palazzo del paese.

Ursula si dimostrerà molto stupita dalla scelta della sua nuova alleata e la situazione si complicherà quando Salmeron verrà a scoprire che Hermoso deciderà di assumere Agustina, licenziando Marcia che diventerà la sua compagna. Una decisione che farà arrabbiare tantissimo Genoveva, decidendo così di formare un’alleanza molto pericolosa con Ursula.

Ursula e Genoveva si alleano, spoiler Una Vita

Dicenta si sentirà molto in colpa per le minacce fatte a Marcia quando era in vita ancora suo marito. Dunque le dirà che potrà tranquillamente vivere la sua storia passionale con Felipe. Ma la donna non sarà affatto pentita e mentirà a Marcia, creando anche un'alleanza pericolosa tra lei e Genoveva. Infine in queste trame l'ex domestica Marcia scomparirà nel nulla dopo aver sentito il finto pentimento della donna. Bisognerà attendere le prossime puntate di Una Vita per scoprire che fine ha fatto Marcia.