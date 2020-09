Giovedì 10 settembre su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio di Una vita dove le vicende ruoteranno intorno a Felipe. L'avvocato cercherà in tutti i modi di far scagionare Liberto e nel contempo riceverà l'invito per presenziare ad un ricevimento presso l'ambasciata brasiliana. L''uomo chiederà a Marcia di accompagnarlo. Intanto Cinta non riuscirà a nascondere i suoi sentimenti dopo aver letto il diario di Emilio e confesserà la verità a Rafael. Armata di coraggio, la ragazza gli dirà infatti che il suo cuore batte per un altro.

Felipe al centro delle vicende nella prossima puntata di Una vita

Felipe Alvarez Hermozo sarà al centro delle vicende nelle prossime puntate di Una vita dove l'uomo si ritroverà a studiare la strategia migliore per lfar liberare l'amico Liberto. Quest'ultimo dovrà comparire davanti al giudice per rispondere dell'accusa di aver violentato Genoveva. Proprio la donna comincerà ad avere dei ripensamenti sul suo piano di vendetta, anche a causa delle insistenze di Felipe, che cercherà in tutti i modi di farle ritirare la denuncia, sfruttando l'ascendente che pare avere sulla moglie di Alfredo. Intanto proprio Felipe riceverà un importante invito.

Felipe chiede a Marcia ad accompagnarlo al ricevimento

Dando uno sguardo alla nuova puntata di Una vita in onda il 10 settembre, Felipe verrà chiamato a presenziare ad un ricevimento presso l'Ambasciata brasiliana e non perderà tempo per invitare la sua domestica Marcia ad accompagnarlo. Tra i due la complicità e l'attrazione saranno più che evidenti e, con il prosieguo delle puntate, i fan della soap ambientata ad Acacias scopriranno come si evolverà questa interessante story-line.

Una vita, trama del 10 settembre: Cinta confessa a Rafael di non amarlo

Cinta invece, dopo aver letto il diario di Emilio in cui il ragazzo professerà tutto il suo amore per di lei, non riuscirà più a mentire a Rafael. Per tale motivo, dopo aver fatto chiarezza sui suoi sentimenti, si armerà di coraggio e confesserà al musicista di non amarlo, rivelandogli che il suo cuore appartiene a un altro uomo.

Cosa succederà ora? Dando uno sguardo a ciò che accadrà nelle prossime puntate, si scoprirà che Felipe insegnerà a Marcia alcune regole di comportamento da tenere al ricevimento presso l'ambasciata. Tra i due l'attrazione sarà talmente evidente che arriveranno quasi a baciarsi.

Questo e molto altro nel nuovo appuntamento di Una vita, in onda il prossimo 10 settembre su canale 5, a partire dalle 14 e10. Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate andate in onda nei giorni precedenti, mentre da questa settimana è sospeso il serale del sabato su Rete 4.