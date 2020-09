Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera Una vita in programma su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che un personaggio femminile farà un grosso sacrificio. Si tratta di Felicia Pasamar (Susana Soleto), che prenderà una drastica decisione per impedire a Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky) di denunciare suo figlio Emilio (José Pastor). Quest'ultimo rischierà la galera, per non aver mantenuto l’accordo stretto con il malvagio uomo prima di arrivare ad Acacias.

Sarà il giovane Pasamar a fare la terribile scoperta, ovvero ad apprendere che il suo ricattatore è tornato in città per chiedere la mano di sua madre.

Una vita, trame: Ledesma sorprende Cinta ed Emilio insieme

Nel corso dei nuovi episodi italiani dello sceneggiato, si assisterà all’ingresso di Copernico Ledesma. Quest’ultimo minaccerà Emilio per fargli rispettare una promessa fatta in passato. In particolare il giovane Pasamar non avrà altra scelta oltre a quella di convolare a nozze con Angelines, la figlia del suo ricattatore per aver ucciso Federico Valdeza. Quest’ultimo si rivelerà essere colui che causò un vero e proprio trauma a Camino, abusando di lei. A questo punto Emilio metterà fine alla sua storia d’amore con Cinta, che non sarà disposta a perderlo per nessuna ragione. L’artista infatti per poter tornare tra le braccia del suo fidanzato si rivolgerà ad Antonito.

Successivamente Emilio verrà a conoscenza che in realtà Angelines non vuole sposarlo, poiché ama un altro ragazzo. Il figlio di Felicia e Cinta decisi a tornare insieme architetteranno un piano, venendo purtroppo sorpresi mentre si scambieranno un bacio da Ledesma. Quest’ultimo su tutte le furie per la scena vista offenderà nel peggior modo possibile la figlia dei Dominguez, facendo perdere le staffe al suo futuro genero.

Il giovane Pasamar e la figlia dei Dominguez vogliono fuggire, Felicia decisa a sposare Copernico

Emilio finirà per complicare la situazione, dopo aver aggredito Copernico ferendolo in faccia: quest’ultimo infatti sarà deciso più che mai a far venire alla luce il delitto di cui si è macchiato il giovane.

Felicia abbastanza provata da quanto accaduto inviterà il figlio ad andarsene via da Acacias 38. La proposta della ristoratrice verrà presa in considerazione da Emilio e Cinta: ad apprendere dell’imminente fuga dei due innamorati però sarà soltanto Camino. José Dominguez invece su richiesta della figlia troverà un lavoro in Argentina al giovane Pasamar.

In seguito Cinta rivolgerà le dovute scuse a Felicia per tutti i problemi che le ha causato. Quest’ultima dopo aver perdonato l’artista farà una misteriosa chiamata telefonica a Ledesma: in tale circostanza la proprietaria del Nuovo Secolo XX accetterà di sposare il padre di Angelines. Per finire Copernico rimetterà piede nel quartiere iberico, proprio per annunciare ai cittadini che presto lui e Felicia diventeranno marito e moglie.

Ovviamente Emilio non la prenderà per niente bene, quando saprà del sofferente gesto fatto da sua madre per proteggerlo. Nonostante ciò la ristoratrice cercherà di convincere il figlio a non ribellarsi alla sua scelta, precisandogli di essere scesa ad un compromesso per il bene della loro famiglia.