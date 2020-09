La soap opera iberica Una vita continua a regalare delle emozioni al pubblico. Nel corso degli episodi in programmazione sull’emittente televisiva LA 1 TVE da lunedì 7 a venerdì 11 settembre 2020, Antonito Palacios non demorderà dopo aver appreso che sua moglie Lolita Casado ha poco tempo da vivere. Il figlio di Ramon, per cambiare il destino della propria amata, contatterà il dottor Ramos e gli chiederà di giungere ad Acacias 38.

Felipe Alvarez Hermoso invece, dopo aver avuto l’ennesima lite con Genoveva Salmeron, manterrà la parola data, poiché lascerà il paese da solo.

Una vita, trame Spagna: Rosina, Susana e Bellita spiate da uno sconosciuto

Nelle puntate che andranno in onda in Spagna dal 7 all’11 settembre 2020, ci sarà un incontro teso tra Antonito e Lolita: quest’ultima non saprà se perdonare il marito. Intanto, mentre il figlio di Ramon vorrà trovare una soluzione per consentire alla propria amata di guarire, José chiederà a Rosina e Susana di stare accanto a sua moglie Bellita quando uscirà di casa. Nello specifico il padre di Cinta sarà convinto che l’ammiratore dell'artista non sia stato ancora arrestato. In effetti la cantante, la madre di Leonor e l’ex sarta non si renderanno conto di essere spiate da uno sconosciuto. Nel contempo Genoveva farà di tutto per andare d'accordo con Aurelio Quesada.

Successivamente Jacinto vedrà Indalencia troppo disponibile nei suoi confronti e anche Servante la penserà allo stesso modo. Anabel e Natalia si racconteranno i propri segreti come facevano in passato, invece Antonito sarà disposto a far arrivare un medico di Siviglia in paese per far curare Lolita.

Bellita si preparerà a rendere nota la propria presenza ad Acacias 38, nonostante le proteste del marito e di Alodia.

Genoveva cercherà di guadagnarsi la fiducia di Marcos, con l’intento di stringere degli affari con l’uomo. Soledad si sentirà a disagio, quando verrà a conoscenza che Salmeron ha visitato il suo amato.

Intanto quest’ultima cercherà di farsi dare delle informazioni da Natalia, mentre Aurelio farà visita ad Anabel quando saprà che è sola a casa. Lolita pur avendo dato una possibilità ad Antonito, avrà intenzione di dargli una lezione. Quest’ultimo invece avrà un nuovo confronto con Aurelio, dopo essere riuscito a convincere il dottor Ramos a visitare sua moglie.

Lolita e Antonito fanno pace, Felipe minacciato da Genoveva prima di partire

In seguito Marcos annuncerà a Soledad che intraprenderà un viaggio inaspettato senza fornirle ulteriori dettagli, mentre Anabel sarà sempre più vicina ad Aurelio. Nel frattempo Jacinto sarà convinto di aver visto Bellita. A questo punto Genoveva vedrà delle somiglianze tra lei e Natalia, mentre Felipe avrà nostalgia prima di lasciare il quartiere.

Il dottor Ramos parlerà con Antonito di un trattamento sperimentale straniero. Lolita proprio dopo essersi riconciliata con il marito, si accorgerà che i suoi suoceri non sono stati sinceri con lei. Jacinto vorrà dormire nella pensione per allontanarsi da Indalencia, mentre Aurelio somministrerà un farmaco ad Anabel quando si troverà nella sua abitazione.

Felipe dopo essere stato minacciato da Genoveva, se ne andrà via da Acacias 38 per raggiungere Tano. Per fortuna tra Anabel e Aurelio non succederà nulla grazie all’arrivo di Soledad: il giovane militare in tale circostanza lascerà intendere alla cameriera che la ragazza ha avuto un capogiro. Quando Soledad non crederà alla sua versione, Aurelio la ricatterà ricordandole che Marcos non dovrà sapere nulla di quanto accaduto.

Intanto Lolita, sempre meno speranzosa per le proprie condizioni di salute, chiederà a Ramon e Carmen di prendersi cura di Antonito e Moncho. Infine Arantxa farà ritorno in paese per parlare con Cesareo, invece Genoveva dopo essere uscita dal carcere si farà vedere nelle strade di Acacias 38.